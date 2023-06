„Veșnicia s-a născut la sat”: Întâlnirea de suflet cu Leonora Sidnic-Nastas și Leonid Popescu

În cadrul proiectului “Veșnicia s-a născut la sat”, cu genericul “Promovăm personalitățile satului Hristici”, am avut o întâlnire de suflet cu consăteana noastră, Leonora Sidnic-Nastas. Ea este muzeograf, critic de artă, profesor de limba modernă și de istorie a artelor, prezentatoare radio și TV, jurnalistă și ghid de turism.

A fost însoțită de Leonid Popescu, maestru în arte, prozator și scriitor, care a venit cu o donație de cărți pentru Biblioteca Publică Hristici. În același timp, s-a desfășurat și lansarea cărților “Drumuri printre ziduri”, “E pustie Slatina fără tine”, “Tragedie pozitivă” și „Deportări din valea Răutului”, împreună cu vernisajul expoziției de lucrări de pictură pe pânză “Basarabie unită”, pictate de autor.

Leonid Popescu a vorbit despre căutarea sa continuă a frumuseții în pictură, literatură, arhitectură și pictura murală a lăcașurilor sfinte, unde ideile sale sunt mereu reflectate. A fost o întâlnire plină de căldură, în care s-a discutat despre dorul de casă, de rădăcinile noastre, de părinți, cărora doamna Leonora recunoaște că le datorează toate succesele și performanțele în domeniul său profesional, prin care și-a făcut deja un nume. Ea este cunoscută și apreciată pentru munca și pasiunea sa, în special în domeniul artelor plastice și al culturii în general.

Ne-a mărturisit că a avut sute și mii de întâlniri cu publicul din diverse instituții din capitală și din alte localități din Republica Moldova. A prezentat și a vorbit despre valorile noastre spirituale la diverse conferințe, festivaluri și forumuri internaționale, precum Zilele Culturii din Franța, Paris, 1987, Festivalul Sud-Est, orașul Die, Franța, 1995, arta contemporană națională, orașul Lyon, Franța, 2002, Conferința Internațională a Miniștrilor Culturii, orașul Innsbruck, Austria, 2001, Conferința Internațională a Consiliului Europei, Strasbourg, Franța, Forumul Internațional, orașul Lublin, estul Poloniei, etc.

Peste tot a fost apreciată la adevărata valoare, iar după aceste evenimente internaționale a făcut mulți prieteni spirituali. Totuși, ea a concluzionat că întâlnirea cu consătenii a fost una deosebită în mod special. Aceasta se datorează faptului că ea s-a întors acasă, în locul în care s-a născut și de unde a plecat în lume la doar 13 ani. Cu multă dragoste și recunoștință, a vorbit despre părinți, cei care au făcut tot posibilul ca ea să aibă o carieră de succes în viață. Ea și-a amintit de momente din copilărie în sat, când duminicile mergea la biserică cu mama sa, unde se păstrează și acum o icoană veche oferită cândva bisericii de către bunicul Capiton.

La sfârșitul întâlnirii, primarul Ivan Alexei a adus o informație: la ultima ședință a Consiliului Primăriei, s-a luat decizia ca una dintre străzile satului care i-a purtat pașii în copilărie să poarte numele Leonora Sidnic-Nastas. Am încheiat această zi de sărbătoare cu o satisfacție sufletească. Am cântat cântece, am recitat versuri create de consăteni, am distribuit pliante și am rostit cuvinte alese despre dor, neam și istorie. Deși timpul a fost limitat, programul nostru a fost foarte bogat, consistent și interesant. Cele câteva ore au trecut ca și cum ar fi fost câteva minute. Sperăm să ne mai revedem. Ambii, domnul Leonid Popescu și Leonora Sidnic-Nastas, ne-au promis acest lucru.

Le mulțumim că au răspuns pozitiv invitației noastre și, totodată, pentru donația de cărți oferită utilizatorilor bibliotecii.

Iulia Cuțescu,

bibliotecar principal, Biblioteca Publică Hristici