Boris Isac, pictorul din Florești care continuă misiunea artistică la 82 de ani

Un pictor care și-a dedicat întreaga viață artei reprezintă un exemplu de pasiune, dăruire și sacrificiu în numele creației. Boris Isac din orașul Florești este un pictor care a ales să trăiască prin și pentru artă. Acesta spune că drumul său în lumea picturii s-a conturat treptat, influențat de experiențele din viața de zi cu zi și de dorința de a exprima prin culoare și formă ceea ce cuvintele nu pot reda, transmite moldova1.md

Pictorul Boris Isac are 82 de ani. Pasiunea pentru desen a observat-o încă din copilărie. În școală a început să picteze portrete, diverse desene, fără a se gândi că va putea deveni un pictor. Fratele său, care la fel picta, a devenit un exemplu pentru el. După absolvirea școlii medii Boris Isac și-a continuat studiile la Colegiul de Arte din capitală. „Eu mereu mă gândeam, dacă fratele meu face, de ce să nu fac și eu și am început a desena chiar din primele, de la clasa întâia, a doua. După absolvirea colegiului de arte plastice am venit la Florești, am lucrat la școala profesională tehnică, voiam să deschid școală de arte plastice. În timpul acesta, trei ani am lucrat la școala profesională tehnică din Florești, am predat desenul tehnic”, a relatat Boris Isac.

Pictorul a avut expoziții personale la Bălți și Soroca. Urmează și la Chișinău să își deschidă propria expoziție. „La Bălți am avut expoziție de grup, cu pictorii de la nord, noi am făcut câte zece lucrări fiecare. La Soroca am avut două expoziții personale, dar la Florești, la muzeu, e prima sală cu lucrările mele. Lucrez la inspirație, astăzi îmi place într-o tehnică de lucru să fac lucrarea, după fac o lucrare, două într-o tehnică, după încerc altfel”, a spus pictorul.

Bărbatul își petrece timpul liber în propriul atelier din Florești și tot acolo își păstrează picturile. În prezent, maestrul lucrează asupra unei lucrări, eroul principal fiind Mihai Eminescu, iar pictura este inspirată din poezia „Pe lângă plopii fără soț”. Artistul plastic își dorește să redea prin desen emoțiile trăite de către eroul din poezie.

Pictorul Boris Isac este și profesor la Școala de Arte „Nicolae Sulac” din orașul Florești.

„Îmi place foarte mult, orele cu el sunt călduroase, vorbește frumos, ne înțelege și ne dă sfaturi utile pe care noi putem să le utilizăm în viața de zi cu zi”;

„Sunt la prima lecție, dar mi se pare că va fi foarte interesant. Am venit la aceste ore pentru că am observat că am talent și vreau să îl dezvolt”, au spus elevii.

Majoritatea picturilor lui Boris Isac sunt expuse la muzeul din orașul Florești.

„Muzeul nostru este înfrumusețat și este îmbogățit anume cu picturile lui de artă, ne-a îmbogățit holul cu picturi și ne mândrim cu aceasta și sperăm pe viitor să mai îmbogățim și alte săli ale muzeului cu această pictură de artă a domnului Boris Isac. Vizitatorii sunt foarte interesați, fiecare vine și îl interesează ce înseamnă pictura dată”, a menționat Ana Cușnir, directoare Muzeul de Istorie și Etnografie Florești.

La venerabila vârstă de 82 de ani, pictorul Boris Isac este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova.