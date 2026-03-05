Un lot de 18 900 kg de rodii neconforme a fost depistat la frontiera de stat

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează că, în urma controalelor consolidate, efectuate la punctele de trecere a frontierei, asupra produselor de origine vegetală importate, a fost depistat un lot de 18 900 kg de rodii neconforme.

Rezultatele analizelor de laborator au atestat prezența reziduului de pesticid Imazalil, în concentrații ce depășesc limita maximă admisă (LMA) stabilită de legislația în vigoare.

Lotul de rodii nu a fost admis pentru plasare pe piață. În baza prevederilor legale aplicabile,s-a dispus distrugerea integrală a fructelor cu pesticide, sub supravegherea autorităților competente. Procedura de nimicire a fost realizată prin dirijarea lotului către o instalație de producere a biogazului, în conformitate cu cerințele legale privind gestionarea produselor neconforme.

Lotul de rodii a fost nimicit în totalitate, înainte de a fi introdus în circuitul comercial, astfel încât produsele nu au ajuns la consumatori.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor continuă să aplice măsuri riguroase de control la posturile de inspecție la frontieră, în vederea prevenirii introducerii pe piața Republicii Moldova a produselor alimentare neconforme și pentru asigurarea unui nivel înalt de protecție a sănătății consumatorilor.