Alimentația sănătoasă-mituri, greșeli și soluții reale

Astăzi vorbim despre un subiect care ne însoțește în fiecare zi, chiar dacă uneori nu îi acordăm suficientă atenție – alimentația.

Felul în care mâncăm nu ne influențează doar sănătatea fizică. Ne influențează energia de peste zi, starea de spirit, capacitatea de concentrare, productivitatea și chiar încrederea în noi înșine.

În acest episod, împreună cu invitata mea, Corina Petcu, vom vorbi despre alimentația corectă, despre greșelile pe care le facem cel mai des, dar și despre pașii mici și reali prin care putem avea o relație mai sănătoasă cu mâncarea.

Împreună vom încerca să răspundem la întrebările pe care mulți dintre noi ni le punem zi de zi.