Svetlana Șapovalov: Expoziția de artă handmade „Fantezia Sufletului” este și un tribut adus regretatului Nicolae Bulat

Astăzi, în incinta Muzeului de Istorie și Etnografie din Soroca a avut loc vernisajul expoziției de artă handmade, întitulat „Fantezia Sufletului”. Protagonistă – meșterița populară Svetlana Șapovalov.

La eveniment au participat autorități raionale și municipale, colaboratori ai muzeului, meșteri populari, colegi și prieteni ai meșteriței.

Lilia PILIPEȚCHI, primarul municipiului Soroca: „De zeci de ani de zile vă cunosc și vreau să spun că de-a lungul anilor am observat că toate lucrările Dumneavoastră sunt semnificative. Vreau să vă mărturisesc că sunt și eu pasionată de arta doamnei Svetlana, cu o ținută atât de înaltă”, a declarat primarul municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi.

Iurie TĂNASE, vice-președintele raionului Soroca: „Cunosc familia Șapovalov de aproape 30 de ani și dacă e să îi caracterizez într-o propoziție, este familia care adoră lucrurile bine făcute. Spunând lucrul acesta mă refer de gospodăria lor proprie, afaceri și nu doar. Tot ce am văzut noi aici este un lucru extraordinar, îl poate face un om, care are dar de la Dumnezeu. Am avut ocazia să particip într-o deligație la Suceava acolo unde a participat doamna Svetlana cu o expoziție și vreau să spun că a fost una din cele mai reușite expoziții, care a trezit interes.”

Ana BEJAN, profesoară: „Doamna Svetlana, m-ați convins dumneavoastră că genericul acestei expoziții este extraordinar. Putea să găsească acest generic doar un om care are simțul culturii și care are simțul frumosului. Ce ar exista mai frumos decât fantezia sufletului? Svetlana a demonstrat prin această expoziție că a depus suflet, căci peste tot unde s-a pus suflet se numește creație”.

Svetlana Șapovalov: „Lume bună și frumoasă, dragii mei prieteni vă mulțumesc că ați acceptat să fiți astăzi alături de mine. Această expoziție este, de fapt, tribut adus mult regretatului nostru coleg, prieten, Nicolae Bulat, care un an în urmă mi-a făcut invitația să vin cu o expoziție la muzeu. Atunci eu i-am pus o condiție, să facem expoziția în doi, nu știu dacă mulți din voi cunosc, dar Nicolae a fost un om foarte talentat. Pe lângă talentul pe care-l avea, mai era și modest. Deținea o colecție impresionată de artă grafică pe teme istorice cu care și-a înfrumusețat scrierile sale istorice”.

Vă invităm să vizitați expoziția până pe data de 30 aprilie 2023.