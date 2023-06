Se caută un “gospodar” pentru Soroca! Cine poate ocupa acest post?

Se caută șef pentru o întreprindere municipală strategică în dezvoltarea municipiului Soroca. Asta după intrigile aleșilor locali, în care demisia fostului administrator al Direcției Gospodăriei Locativ Comunale Adrian Rusu, a fost transformată într-o epopee politică care a rupt gura târgului. Dar iată și înștiințarea autorităților:

Primăria Soroca anunţă un nou concurs de ocupare a funcţiei vacante de administrator al Î.M “Direcția Gospodăriei Locativ Comunale Soroca”. Dosarele de participare la concurs întocmite conform prevederilor Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de administrator a Înterprinderii Municipale (Decizia Consiliului municipal nr.9/5 din 02.02.2021) se primesc la sediul Primăriei mun. Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.4, bir.419), telefon 067493318 sau e-mail:msoroca@mtc.md. Bibliografia concursului: – Constituția Republicii Moldova – Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003 – Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006 – Legea privind actele normative nr.100 din 22.12.2017 – Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016 – Legea cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală nr.246/2017 – Legea salarizării nr.847/2002 Dosarul de participare la concurs se depune personal și va conține: – Formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al înterprinderii municipale. – copia buletinului de identitate; – copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau de specializare; – Copia carnetului de muncă (dacă îl deține) – certificatului medical; – cazierului judiciar; – proiectul de management al înterprinderii (volum de între 10-15 pagini, tehnoredactate la calculator, cu mărimea de font 12, interval interliniar 1,0). Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. Vor fi examinate doar dosarele complete. Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) la data expirării termenului de depunere a dosarelor ,nu a împlinit vârsta de 65 de ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată; f) are studii superioare absolvite necesare prevăzute pentru funcția respectivă și a activat în funcție de conducere cel puțin 3 ani h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; i) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; Data-limită de depunere a dosarelor este de 21.07.2023.