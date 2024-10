Palatele romilor din Soroca, părăsite, cu lacăte la porți. Oamenii pleacă pentru că nu-și pot întreține gospodăriile

Comunitatea romilor din municipiul Soroca se confruntă cu o realitate tot mai sumbră. Casele mari și frumoase, cândva pline de viață, stau acum încuiate și părăsite, iar migrarea devine o soluție tot mai frecventă pentru cei care nu își pot permite să-și întrețină gospodăriile. În prezent, doar femeile și copiii mici au rămas acasă, îngrijorați de provocările pe care le va aduce sezonul rece, transmite moldova1.md

Astăzi, în cartierul Dealul Țiganilor din Soroca tot mai rar întâlnești oameni pe stradă. Au rămas acasă femeile cu copii, bătrânii și câțiva locuitori care nu au apucat încă drumul pribegiei. Casele lor spațioase necesită cheltuieli enorme, însă, spun localnicii, posibilități să le întrețină ei nu au. Astfel, majoritatea romilor tineri au luat drumul către Europa sau Rusia, iar cei rămași acasă se gândesc cum se vor descurca în perioada rece a anului.

„Nu e nimeni dragă, cu ce să trăiesc acasă? Lucru nu e, tot e scump, vine iarna nu ai cu ce să te încălzești. La cât a rămas, crește buruieni, nu e nimic, era ulița asta ferească Dumnezeu, trei acolo și eu acolo o casă”.

„Nu avem cu ce încălzi casele și iaca așa bătrânii rămân și tinerii se duc. Toți romii au fost pe acasă, se duceau vara și veneau toamna acasă și căutau iarna cărbune ieftine, lemne, da amu nu poți, e greu. Am lucrat, am muncit și eu și soțul și copiii, am făcut casele nu numai eu da tot romul și acum las casa și pleacă”.

„Sărăcie la noi, tot e scump, pensia mică, lucru nu e, copiii au plecat, vine iarna, nu e lemne, nu e nimic. Am noroc că mi-am pus mașină în grădină și îmi dă câte 100 de lei. Nimeni nu e, iaca numai eu una o bătrână, toată ulița treci, numai eu una bătrână și mai este una în vale”.

Potrivit responsabililor de la Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca, pensionarii romi primesc o pensie de circa 1200 de lei. Și în acest an, începând cu 1 noiembrie, Guvernul va acorda compensații în factură la gaze naturale, energie termică și electrică, precum și o plată monetară pentru gospodăriile care se încălzesc cu lemne sau cărbuni. Anul trecut, fiecare familie de romi din Soroca a primit, în perioada rece a anului, un ajutor lunar de 700 de lei.