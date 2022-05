Consilierii municipali l-au eliberat din funcție pe directorul DGLC. Adrian Rusu: „Voi ataca decizia în judecată”

La ședința de astăzi a Consiliului municipal Soroca, consilierii au apreciat activitatea directorului Direcției Gospodăriei Locativ – Comunale, Adrian Rusu, cu calificativul „nesatisfăcător”. Astfel, domnul Rusu a fost eliberat din funcție.

Pentru demiterea lui Adrian Rusu au votat 15 consilieri, iar primarul municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, a fost împuternicită să numească o persoană care ar îndeplini interimatul acestei funcții.

Contactat de noi, Adrian Rusu ne-a relatat următoarele: „Nu știu care au fost motivele demiterii mele, dar știu că voi ataca decizia consiliului în judecată. Or, eu nu am fost numit în funcție de consiliu, dar am câștigat un concurs. Pe de altă parte, în această funcție am făcut tot ce mi-a stat în puteri pentru ca întreprinderea să activeze în condițiile de criză. Vă aduc doar un exemplu: tehnica întreprinderii este învechită, avem utilaje și din anul 1982, iar cele 570 de tomberoane sunt deservite de 4 hamali și 3 șoferi”.

Urmăriți AICI ședința Consiliului Municipal Soroca transmisă în direct de Observatorul de Nord.