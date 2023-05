Școala profesională din Florești și-a deschis ușile pentru absolvenții de gimnazii

Evenimentul, devenit deja tradiție, în preajma sărbătorii „Ultimul sunet” al anului școlar și în acest an a adunat un număr mare de viitori absolvenți de gimnaziu,sosiți din 5 raioane și dispuși să-și continue studiile prin școală profesională, ca să însușească o meserie căutată și apreciată pe piața muncii, spre un viitor mai bun pentru ei.

Evenimentul a fost deosebit, plin de activități și de curiozitate. Pentru a cunoaște mai bine viața, activitatea și climatul educațional al Școlii profesionale, viitorii absolvenți de gimnaziu, au fost invitați să viziteze, în cadrul unui tur ghidat, auditoriile și căminele studențești, sălile de odihnă, biblioteca, sala sportivă, cabinetele de instruite teoretică, precum și laboratoarele de instruire practică, aferente fiecărei meserii, unde li s-au demonstrat dotările pe care le au acestea, au interacționat cu maiștrii instructori, cu elevii care, le-au demonstrat și master – clas. Turul vizitelor a continuat pe terenul de instruire practică a viitorilor meseriași, la excavator și la buldozere, precum și de conducător auto. Elevii participanți, au studiat atent mijloacele de transport auto, din dotarea școlii, utilizate în procesul de instruire practică la aceste meserii, iar unii dintre ei, au urcat și la volan, pentru a exercita cu ajutorul maiștrilor instructori primele abilități de conducere a unui autovehicul sau, a unui tractor.

Sărbătoarea „Ziua ușilor deschise”, a contribuit pentru unii dintre viitorii absolvenți, de a lua și o decizie, unde să depună actele de studii mai departe, după gimnaziu: Zabica Daniel, Liceul teoretic Miron Costin: „Pentru mine soluția ce-a mai bună ar fi, să mă înscriu la această școală profesională, care m-a impresionat foarte mult. Am decis, să însușesc aici mecanica, care îmi place din copilărie, ca să pot activa la reparația mașinilor. Este o meserie căutată pe piața muncii și bine plătită”. Damian Samciuc, Gimnaziul Dubna, Soroca: „Aici am cunoscut mai multe meserii, pe toate le consider importante, dar și eu, am ales-o pe cea de mecanic auto, cu specializare de electrician și electronist auto. Mi-au plăcut condițiile din școală, laboratoarele. Este cantină, sunt cămine cu condiții ca acasă, elevii primesc și burse, adică, tot ce mi-ași fi putut dori”. Natalia Petric, diriginta clasei a IX-a, Gimnaziul Stoicani, Soroca: „Orice absolvent de studii gimnaziale, de pe acum trebuie să ia o decizie promptă, ce să facă mai departe. Să meargă la liceu, sau să profite de o altă alternativă, la fel de utilă pentru ei, de a însuși o meserie de viitor, la o școala profesională, cum bunăoară și actuala, din Florești, unde azi am venit la eveniment cu 13 elevi. Dintre ei, doi au optat pentru meseria de electrogazosudor, iar 3 fete, pentru cea de, operator pentru suport tehnic al calculatoarelor”. Emoții și impresii de neuitat, au trăit la acest eveniment și cei peste 90 de elevi, din trei clase paralele de a II – a, de la Școala primară, din orașul Florești, pentru care sărbătoarea „Ziua ușilor deschise”, a constituit, potrivit învățătoarei Rodica Parasa, „…o modalitate în plus, de ai familiariza și cu diversitatea meseriilor. Când îi întrebăm la disciplina „Dezvoltarea personală” despre ce vor sa devină când vor fi mari, primim răspunsuri de genul: vreau să fiu medic, polițist, profesor și nici o doleanță cu referire la domeniul meseriilor. De aceia am și decis, împreună cu colegele mele, învățătoare din clasele paralele, să facem o vizită la Școala profesională, unde se instruiesc viitori meseriași. Copiii, au aflat multă informație interesantă și utilă pentru ei, despre importanța, semnificația și specificul, doar a câtorva meserii care se predau aici. Copiii se bucură acum de o experiență din care, au avut multe de învățat, pe înțelesul lor”, a menționat învățătoarea, Rodica Parasa.

Elevii din învățământul primar au participat în sala de festivități, împreună cu participanții la eveniment și la o activitate informativa, organizată de Subdiviziunea Teritoriala Florești, a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, organizată, potrivit șefei instituției, Irina Gusac, în parteneriat cu Școala profesională: „În cadrul evenimentului, am prezentat două module de orientare și ghidare în carieră, viitorilor absolvenți ai Școlii profesionale, le-am vorbit despre etapele importante de parcurs, până la angajarea în câmpul muncii, având ca obiectiv final, succesul în obținerea jobului dorit, iar viitorii absolvenți de gimnaziu, au fost informați despre barometrele meseriilor, cele mai solicitate pe piața muncii, predate în școli profesionale și topul celor mai plătite locuri de muncă, precum și despre adaptivitatea ofertei educaționale la cerințele pieții muncii”.

Viitorii absolvenți de gimnaziu, au aflat răspuns la întrebarea, de ce ar fi bine să urmeze studiile în instituțiile de învățământ secundar-profesional și în cadrul Zilelor de ghidare în carieră și orientare profesională, desfășurate timp de mai bine de o lună de colaboratorii Școlii profesionale din orașul Florești, în peste 90 de instituții de învățământ preuniversitare, din raioanele, Soroca, Drochia, Telenești, Șoldănești, Rezina și Florești.

Text: Pavel SAVCA

Foto: Andrei UNTURĂ