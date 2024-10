Ziua națională fără alcool – 2 octombrie

Ziua națională fără alcool, marcată anual pe 2 octombrie, are scopul de a crește conștientizarea populației asupra efectelor negative ale consumului de alcool. Tema din acest an, „Sănătatea ta contează, renunță la alcool!”, subliniază mesajul principal: fiecare persoană are puterea de a face alegeri sănătoase care pot influența pozitiv nu doar propria sănătate, dar și binele comunității. Consumul de alcool agravează riscurile problemelor în familie, sociale și la locul de muncă, cum ar fi dependența alcoolică, violențele, leziunile neintenționate, numărul semnificativ de accidente rutiere mortale în urma conducerii mijloacelor de transport în stare de ebrietate, comportamentul de huliganism și cel criminal, infracționalitatea, precum și scăderea productivității muncii și pierderile economice enorme.

. Alcoolul este un factor principal de risc pentru mortalitatea prematură și invaliditate în rândul persoanelor cu vârsta între 15 și 49 de ani, având o pondere de 10% din toate decesele din această grupă de vârstă.

Uniunea Europeană are cel mai mare nivel de consum de alcool la nivel mondial, unde mai mult de 20% din populația cu vârsta de peste 15 ani afirmă că consumă ocazional cantități mari , cel puțin o dată pe săptămână.

Alcoolul reprezintă a șasea cauză principală de morbiditate și decese premature în țările cu venituri înalte. În plus, riscul de deces din cauza alcoolului este de șapte ori mai mare pentru femeile din estul Europei comparativ cu cele din regiunea mediteraneană . Aproximativ 70% dintre adulții din regiunea europeană a OMS consumă alcool zilnic.

Consumul de alcool este influențat de o multitudine de factori, atât individuali cât și sociali, care interacționează într-un mod complex. La nivel social, factori precum nivelul de dezvoltare economică, normele culturale, accesibilitatea alcoolului și politicile publice joacă un rol crucial. La nivel individual, vârsta, sexul, mediul familial și statutul socio-economic sunt puternic corelați cu modelele de consum. Cu cât o persoană se confruntă cu mai mulți factori de risc, cu atât probabilitatea de a dezvolta probleme legate de alcool crește.

Conform ultimului raport global privind alcoolul și sănătatea din 2019, Republica Moldova se menține printre țările cu cel mai înalt consum mediu de alcool pur per persoană adultă (cu vârsta de 15 ani și peste) – de 12,9 litri.

Nu există o cantitate sigură a consumului de alcool: riscurile încep de la prima picătură de alcool consumată. Actualmente, nu există dovezi și niciun studiu nu a demonstrat faptul că există un nivel „sigur” de consum de alcool fără riscuri de îmbolnăvire sau rănire. Mai mult ca atât, nu există și studii care ar demonstra careva efecte benefice potențiale ale nivelului de consum moderat de alcool asupra bolilor cardiovasculare, diabetului de tip 2, sau cancer. Impactul dăunător al alcoolului începe chiar din perioada prenatală și durează pe parcursul întregii vieți.

Maria Cernopîscaia, medic specialist la CSP Soroca