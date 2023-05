Sâmbătă „albă” pentru fotbalul sorocean – 9 puncte din 9 posibile! Recor care poate fi doar repetat, nu și bătut

Ziua Sportivului și a Mișcării Olimpice 2023, care s-a sărbătorit pe larg (și) la Soroca, s-a încununat cu un succes de răsunet al celor trei echipe care reprezintă raionul nostru în Campionatul Republicii Moldova la fotbal. Or, cele trei formații au acumulat numărul maximal de puncte – 9 din 9 posibile. Acest succes incontestabil are o însemnătate mare, fiindcă vine după un șir de meciuri jucate sub nivelul așteptărilor.

Surpriza cea mare a fost furnizată de echipa FC Visoca, care a reușit aproape imposibilul – să câștige chiar pe terenul „feroviarilor” care, în ultima vreme, „călca cu trenul” pe oricine îi apărea în cale. Golurile oaspeților au fost marcate de Iulian Antonov (în minutul 31) și Tudor Bocșa (67). Învingând cu scorul de 2-1, elevii lui Vasile Zăbrian au turnat apă la moara sorocenilor de la FC Inter, care au făcut un pas mare în clasament – de pe locul 5 tocmai pe locul 2… Și cealaltă echipă din Visoca, EFA, a mai acumulat trei puncte prețioase, învingând cu un scor categoric, pe teren propriu, puternica formație FC Sângerei. Pentru visoceni golurile au fost marcate de Roman Leșco (14), Vasile Pașa (49) și Valentin Fedco (86)… La rândul lor, sorocenii de la FC Inter au învins principala contracandidată la locul secund și medaliile de argint, FC Pepeni. Marcând în fiecare repriză câte un gol, prin același Sergiu Ivanov (9,90) fotbaliștii din Soroca au făcut un pas mare spre medalii, ca să nu zic că cei de la FC Inter puteau câștiga cu un scor și mai categoric. Oricum, acest succes a mai șters din „păcatele” anterioare ale echipei care avea în plan chiar promovarea.

Din celelalte rezultate înregistrate în penultima etapă merită atenție victoria „vulturilor” în confruntarea de la Râbnița, dar și scorurile de hochei înregistrate la Bălți și Țarigrad: LOCOMOTIVA-FC VISOCA: 1-2; FC OLIMPIA-FC GRĂNICERUL: 6-0; VULTURII CUTEZĂTORI-ISCRA: 4-1 (un gol pentru gazde a fost marcat de soroceanul Igor Lohov); FC ȚARIGRAD-FC EDINEȚ: 3-3; EFA-FC SÂNGEREI: 3-1; FC INTER-FC PEPENI: 2-0.

După această etapă clasamentul a suferit schimbări esențiale, inclusiv când este vorba despre echipele sorocene. Astfel, FC Inter are toate posibilitățile să nu mai coboare de pe locul 2, EFA poate urca și mai sus, iar FC Visoca și-a „cimentat” locul 11, care nu este tocmai rău pentru o echipă aflată în formare.

ECHIPA MECIURI VICTORII EGALITATI INFRINGERI GOLAVERAJ PUNCTE 1 23 17 3 3 52-20 54 2 23 12 4 7 48-33 40 3 23 11 6 6 42-27 39 4 23 11 6 6 39-26 39 5 23 12 3 8 34-22 39 6 23 11 4 8 47-40 37 7 23 9 9 5 33-28 36 8 23 11 2 10 37-39 35 9 23 9 5 9 55-46 32 10 23 9 3 11 37-37 30 11 23 6 5 12 19-38 23 12 24 3 5 16 22-54 14 13 23 1 1 21 26-81 4

În ultima etapă, care va avea loc sâmbătă, 27 mai, se trage cortina, iar pe stadionul municipal din Soroca se întâlnesc FC Visoca și FC Inter. Dacă pentru visoceni rezultatul meciului nu contează, FC Inter nu are dreptul să piardă nici un punct – dacă acest lucru se va întâmpla, în urma rezultatelor din alte meciuri, Igor Balan, Mihai Ursu și K ar putea să piardă podiumul. La rându-i, EFA are meci greu la Pepeni, iar contracandidatele sorocenilor la un loc în primele trei echipe și adjudecarea unui complet de medalii cele mai mari șanse le are Locomotiva, care întâlnește formația de pe ultimul loc, CF Râșcani. Vulturii Cutezători ar putea pierde punct sau puncte la Edineț, iar FC Sângerei îi va examina pe rivalii din Țarigrad. La Râbnița, Iscra joacă cu FC Olimpia și, indiferent de rezultat, își poate face bagajele pentru Liga 1. De altfel, dacă ținem cont de faptul că râbnițenii au retrogradat în Liga 2 „pe cont propriu”, dar nu în urma rezultatelor sportiv, poate că și de data aceasta nu vor dori să fie „codași la oraș” și vor prefera să rămână „fruntași la sat”. Atunci, FC Inter, eventual, ar putea să aibă dreptul la promovare, dar…, și vrabia mălai visează. (Dan AOLEI)