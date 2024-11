PUBLICITATE ELECTORALĂ/ Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, mesaj puternic de susținere de la Bruxelles pentru Iurie Ciocan la alegerile parlamentare: Avem nevoie de un reprezentant în Parlamentul României care să lupte pentru interesele românilor din R. Moldova.

Demnitarul român cu cea mai înaltă funcție în Uniunea Europeană, vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu, transmite un mesaj puternic de susținere pentru Iurie Ciocan, candidat la alegerile parlamentare din România, programate pentru 1 decembrie.

Victor Negrescu, care este și adjunctul președintelui Parlamentului European, Roberta Metsola, în relația cu Republica Moldova, susține că basarabenii au nevoie de un partener puternic în România în persoana lui Iurie Ciocan, care este „un om preocupat ca oamenii de aici să o ducă mă bine”.

„Partidul Social Democrat a sprijinit puternic parcursul europrean, pentru că noi credem în R. Moldova și în sensul acesta, cu PSD la guvernare în România, cu Marcel Ciolacu în funcția de președinte, am căutat să sprijinim și mai mult dezvoltarea R. Moldova. Și am făcut lucrul acesta și pentru că R. Moldova a avut un avocat puternic în PSD în persoana domnului Iurie Ciocan, un om care știe că R. Moldova are nevoie de un sprijin suplimentar pentru a se dezvolta, un om preocupat ca oamenii de aici să o ducă mă bine. Și, de fapt, asta ne dorim noi, cei din PSD, ca oameni să trăiască mai bine. Și în R. Moldova, și în România, ca românii să colaboreze între ei și împreună să ne asigurăm că devenim o voce puternică la Bruxelles”, a accentuat demnitarul european.

Victor Negrescu, care a preluat, după alegerile prezidențiale din România, interimatul funcției de președinte al Partidului Social Democrat, spune că PSD își dorește un reprezentant în Parlamentul României care să lupte pentru interesele românilor din R. Moldova.

„Și în sensul acesta l-am nominalizat pe domnul Iurie Ciocan, este candidatul nostru pentru funcția de deputat în Parlamentul României și eu sper ca dumneavoastră să sprijiniți acest demers, să credeți în R. Moldova, să credeți într-o reprezentare puternică a cetățenilor români din R. Moldova în Parlamentul României, să credeți în întărirea relațiilor între București și Chișinău, dar mai ales să credeți în parcursul european al R. Moldova cu un partenere puternic, mă refer aici la România. Așa că vă invit să votați Partidul Social Democrat și să-l sprijiniți pe Iurie Ciocan”, a adăugat Victor Negrescu.

Iurie Ciocan va candida la alegerile parlamentare din 1 decembrie pe circumscripția 43, arondată românilor din diasporă și din Republica Moldova. Numele acestuia se regăsește pe poziția nr.4 în buletinul de vot.

CMF 11240017

*ACHITAT DIN FONDUL ELECTORAL