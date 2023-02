Revedere cu emoții la Școala Profesională din Florești, pentru unii după o „vacanță” de 50 de ani

Amintiri, emoții, recunoștință, căldură sufletească, prețuire – sunt doar câteva cuvinte ce pot reda evenimentul de la Școala profesionala din orașul Florești, întruniți la evenimentul întitulat sugestiv „Generații de absolvenți – față în față”, la care și-au dat reîntâlnire cu actualii profesori, maiștrii-instructori și elevi, absolvenți din șapte promoții, începând cu anul 1967.

Festivitatea a debutat cu un cordial cuvânt de „Bun venit”, adresat de directorul școlii Veaceslav Crețu. La rândul lor, și foștii elevi, astăzi ajunși la deplină maturitate și împlinire, au rostit cuvinte de mulțumire și tot respectul fața de cadrele didactice care pe vremea lor, i-au ajutat și îndrumat la formarea educațională și profesională, ce le-a permis după absolvire sa-și găsească un loc de muncă… Petru Botnari, absolvent din promoția anului 2013, meseria „mașinist-excavatorist”, a menționat ca după absolvirea școlii a reușit să se angajeze la întreprinderea în care și-a desfășurat practica de producție. Aici a parcurs și o carieră de succes – de la excavatorist până la administrator al companiei, iar de ceva timp și-a fondat în România propria sa companie. A menționat că nu este la prima revedere cu școala care a devenit de nerecunoscut în ultimii ani… Vladimir Zaporojan, din promoția anului 1977, meseria „tâmplar în construcție, dulgher”, după absolvirea școlii a mers mai departe la studii, care i-au permis în anul 1982 să se angajeze la o școala profesională din mun. Bălți. A activat timp de 26 de ani în calitate de maistru-instructor, iar în anul 2008 a fost numit director adjunct pentru instruire. Din anul 2014 până în prezent deține funcția de director al școlii profesionale.

Și cadrele didactice, la rândul lor, au avut ce să le spună foștilor lor elevi. Chiar dacă de-a lungul timpului s-au mai întâlnit, aceasta zi a revederii a fost una cu totul specială și pentru ei… Vera Postoroncă, profesoară de limba și literatura română, ne-a menționat ca astfel de evenimente îi crează o plăcută si memorabilă relevație sufletească de nedescris.

Vera Postroncă: „Îi așteptăm cu drag, cu emoții, deoarece școala a fost ca o pistă de pornire în viața plină de provocări. În anul trecut, din cauza pandemiei generată de COVID 19, am organizat întâlnirea cu absolvenții online. A fost bariera aceasta a depărtării, în schimb astăzi, ne-am simțit mai descătușați, de aceia și genericul activității l-am numit „Promoții de absolvenți – față în față”, având ca scop de a ne întâlni, de a rasfoi amintiri, iar școala pentru ei sa redevină a doua casă, care îi așteptă mereu cu ușile deschise. Sunt bine veniți în școala cu provocările succesele și retrăirile lor și noi îi ascultăm cu mare drag, deoarece chiar am depus suflet in educarea lor”.

De rând cu organizatorii evenimentului și actualii elevi ai școlii profesionale, au pregătit pentru foștii absolvenți prezenți la revederea de peste ani, surprize plăcute sufletului. Au interpretat cântece despre anii de școală, au și dansat. Pe ecranul întins pe scena sălii de festivități, au fost proiectate imagini foto și video cu elevi și cadre didactice din diferiți ani, precum și de la activități, evenimente. Pe finalului revederii foștii absolvenți au făcut și o fotografie de grup, au vizitat sălile de clasa, după care au fost invitați și la o ceașcă aburindă de cafea.

La despărțire, directorul școlii Veacslav Crețu, le-a mulțumit pentru participare,urându-le viață lungă, asigurându-i totodată ca sunt așteptați la școală, ori de câte ori vor avea posibilitate să vină în vizită. Revederea cu foștii absolvenți din anul acesta, a fosta a șasea la număr, iar în anul ce vine, potrivit directorului școlii Veceslav Crețu, întâlnirea cu absolvenții va avea loc în premieră și după modelul hibrid: ”Online și cu prezență fizică, ca să cuprindem un număr mai mare de absolvenți, ca să oferim șanse de participare și celor aflați la muncă peste hotare. Altceva e cu prezența fizică, generează mai multe cu emoții ,impresii de neuitat de la revederea cu școala, cu foștii colegi, cu maiștrii – instructori, cu profesori și educatori. Asta am văzut și pe fețele absolvenților prezenți la evenimentul și din acest an”.

Școala profesională din orașul Florești a aniversat în anul trecut 55 de ani de existență .S-a înființat la data de 8 iunie 1967 și a instruit până acum peste 14 mii de tineri și tinere.

Text: Pavel SAVCA

Imagine: Andrei UNTURĂ