O doctoriță a slăbit 45 de kilograme, iată 4 sfaturi pentru pierderea greutății care au funcționat

După ce s-a luptat toată viața cu kilogramele în plus, o doctoriță cunoscută din SUA spune că, folosindu-și pregătirea medicală, a conceput un plan personalizat care a ajutat-o să slăbească și, în același timp, să rămână sănătoasă. Dr. Emi Hosoda a spus că a luat în considerare totul, de la genetica ei până la microbiomul ei intestinal, atunci când și-a proiectat dieta și, în cele din urmă, a slăbit 45 de kilograme și a reușit să se mențină. Hosoda, medic cu experiență, în vârstă de 50 de ani, a împărtășit câteva sfaturi din efortul ei de slăbire într-un videoclip pe care l-a postat pe o rețea socială, potrivit DIGI24.

Măsoară zahărul, nu caloriile Hosoda a spus că mereu verifică ce cantitate de zahăr are un aliment pentru a vedea dacă îi va crește insulina și zahărul din sânge, ceea ce duce invariabil la creșterea în greutate. Consumul de zahăr în exces nu numai că determină organismul să îl depoziteze sub formă de grăsime, dar crește și riscul de diabet sau prediabet. Aproximativ unul din trei adulți americani are zahăr din sânge în mod cronic, ceea ce înseamnă risc crescut de diabet de tip 2, potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor.

Cantitatea de calorii de care are nevoie o persoană poate varia foarte mult în funcție de nivelul de activitate și metabolism, așa că Hosoda a spus că nu își stabilește obiective sau limite de calorii pentru a slăbi. De asemenea, este important să avem în vedere că nu toate caloriile sunt la fel, iar conținutul caloric al unui aliment nu reflectă întotdeauna și valoarea lui nutritivă. Bea suficientă apă Când încerca să slăbească, Hosoda a spus că a învățat să nu confunde setea cu foamea. Ea le recomandă oamenilor să bea între 15 și 30 de mililitri de apă pe kilogram de greutate corporală. Acest lucru depinde și de nivelul de activitate al fiecărei persoane în parte: cineva care este activ și transpira mult ar trebui să bea mai multă apă decât o persoană cu nivel mediu de activitate. Singura excepție de la această regulă ar trebui să o facă persoanele cu insuficiență cardiacă, boli de rinichi sau nivel de sodiu scăzut, care ar trebui să-și întrebe medicii câtă apă să consume, a spus Hosoda.

Asigură-te că dormi suficient Mulți oameni încep să aibă tulburări ale somnului pe măsură ce îmbătrânesc, în special după menopauză sau anii care o preced, iar somnul insuficient și agitat a fost legat de creșterea în greutate. Hosoda a spus că ia suplimente cu magneziu care o ajută să doarmă și să reziste poftei de zahăr, dar recunoaște că puține studii au explorat această legătură. În general, administrarea de suplimente nu este o modalitate care îți garantează calitatea somnului sau scăderea în greutate.

O analiză publicată în 2021 a constatat că unii adulți în vârstă de peste 50 de ani au avut un somn mai bun cu suplimente obișnuite de magneziu, dar autorii au concluzionat că nu există suficiente dovezi pentru a recomanda magneziul ca sprijin pentru somn. Nu evita antrenamentele de forță Hosoda a spus că a inclus antrenamentele de forță în rutina ei. Mulți oameni se concentrează pe exercițiile aerobice sau cardio, pentru a scăpa de greutate, dar ea a descoperit că antrenamentele de forță au funcționat mai bine în cazul ei. În plus, exercițiile de forță sunt importante pentru adulții de peste 50 de ani, care pot începe să aibă probleme cu mobilitatea sau pierderea masei musculare.

SURSA: DIGI24