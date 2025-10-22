Raport: Solul sănătos este esențial pentru a supraviețui colapsului climatic

Un nou raport semnificativ publicat de Salvează Solul avertizează că guvernele ignoră cea mai puternică și accesibilă formă de asigurare climatică aflată deja sub picioarele noastre: solul sănătos și viu.

Intitulat “Solul: Soluția ascunsă pentru adaptarea la schimbările climatice”, raportul dezvăluie că restabilirea sănătății solului ar putea consolida în mod semnificativ sistemele alimentare, securitatea aprovizionării cu apă și rezistența la schimbările climatice.

Explicând importanța solurilor sănătoase pentru adaptarea la schimbările climatice, raportul constată că fermele regenerative își păstrează până la 95% din recolte în timpul secetelor, depășind terenurile exploatate convențional cu două treimi – chiar dacă șocurile climatice se intensifică în toate regiunile globului.

„Când lovesc secetele sau inundațiile, diferența pentru supraviețuirea fermelor și culturilor nu ține de noroc – ci de sol,” a spus Praveena Sridhar, Consilier Științific și de Politici al mișcării Salvează Solul. „Solul sănătos este cel mai important rezervor de apă și depozit de carbon al planetei. A-l ignora înseamnă a eșua în adaptarea la schimbările climatice.”

Constatările esențiale includ: Securitatea aprovizionării cu apă și reziliența la secetă: Fermele regenerative stochează sute de mii de litri de apă în plus pe hectar, păstrând 95% din recolte în timpul secetelor; Securitatea alimentară: Porumbul organic și alte sisteme regenerative depășesc randamentele culturilor convenționale cu până la 137% în condiții de stres cauzat de secetă; Depozitarea carbonului: Solurile rețin de peste trei ori mai mult carbon decât atmosfera — solurile Canadei stochează doar ele singure 150 de miliarde de tone — făcând din gestionarea solului încă un instrument major de combatere a schimbărilor climatice;

Puterea economică: Fermierii care folosesc metode regenerative pot menține sau crește marjele de profit reducând dependența de îngrășăminte și pesticide sintetice, în același timp în care își păstrează sau își îmbunătățesc recoltele.

Practicile precum culturile de acoperire, aratul redus, agrosilvicultura și compostarea au dovedit ca pot clădi reziliență și profitabilitate, dar raportul avertizează că politicile guvernamentale rămân periculos în urma științei.

Țările bogate sunt îndemnate să ia măsuri

Înainte de COP30 din Brazilia, raportul dezvăluie o lacună critică în politicile guvernamentale: cele mai bogate națiuni ale lumii — deși cheltuiesc zeci de miliarde de dolari anual pentru agricultură — nu tratează solul ca pe o infrastructură esențială pentru climă.

În Marea Britanie , se cheltuiesc 2,4 miliarde de lire anual pentru sprijin pentru ferme, dar nu există ținte naționale obligatorii pentru sănătatea solului .

, se cheltuiesc 2,4 miliarde de lire anual pentru sprijin pentru ferme, dar nu există . În Franța , secetele pedologice s-au dublat din anii 1960 până astăzi, provocând incendii de vegetație record.

, secetele pedologice s-au dublat din anii 1960 până astăzi, provocând incendii de vegetație record. Canada pierde 3 miliarde de dolari canadieni pe an din cauza degradării solului, deși solurile sale stochează rezerve uriașe de carbon.

pierde din cauza degradării solului, deși solurile sale stochează rezerve uriașe de carbon. SUA și Germania nu au cadre de monitorizare unificate, bazându-se pe stimulente fragmentate, bazate pe practici.

„Nu ne putem adapta la schimbările climatice ignorând fundamentul care ne hrănește și ne protejează,” a avertizat Sridhar. „Solul nu este doar un input agricol – este o infrastructură națională pentru supraviețuire.”

Raportul cere guvernelor să stabilească ținte naționale obligatorii pentru sănătatea solului și să construiască sisteme globale de monitorizare a solului în cadrul CCONUSO.

Prin integrarea solului în politica de adaptare la schimbările climatice, Salvează Solul susține că națiunile pot consolida securitatea alimentară, pot stabiliza economiile rurale și pot activa unul dintre cele mai mari rezervoare naturale de carbon ale lumii – înainte ca aceste sisteme să colapseze sub presiunea climatică accelerată.

Foto: Ecotpresa.md