Două persoane și-au pierdut viața, iar un tânăr a ajuns la spital în urma unui accident rutier

Două persoane și-au pierdut viața, iar un tânăr a ajuns la spital în urma unui grav accident rutier produs aseară, în jurul orei 22:00, pe traseul R-6, între localitățile Copăceni și Mihailovca din raionul Sângerei, comunică moldpres.md

Potrivit informațiilor preliminare, impactul s-a produs între un automobil Volkswagen și un VAZ, care se deplasau din direcții opuse. În urma coliziunii frontale, șoferul mașinii VAZ, un bărbat de 58 de ani, și pasagera acestuia, o femeie de 51 de ani, au decedat pe loc.

Conducătorul Volkswagen-ului, un tânăr de 23 de ani, a fost preluat de ambulanță și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Testul alcoolscopic efectuat acestuia a indicat un rezultat negativ.

Poliția din Sângerei a deschis o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului.