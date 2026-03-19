Raioanele Soroca, Florești, Sângerei și municipiul Bălți au apă potabilă / VIDEO

De către
OdN
-
0
426

Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că, în urma confirmării indicatorilor de siguranță prin analize de laborator, astăzi a fost reluată alimentarea cu apă potabilă în raioanele Soroca, Florești, Sângerei și municipiul Bălți. 

Decizia vine după o perioadă de întrerupere cauzată de necesitatea unor intervenții tehnice la stația de pompare de la Cosăuți. Procesul de alimentare se desfășoară etapizat, sub monitorizarea echipelor tehnice care au activat pentru remedierea situației. Analizele recente ale calității apei au indicat încadrarea acesteia în limitele sigure pentru consumul uman, fapt ce a permis redeschiderea rețelelor de distribuție către localitățile vizate.

 


  • ETICHETE
  • VC
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.