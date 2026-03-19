Raioanele Soroca, Florești, Sângerei și municipiul Bălți au apă potabilă / VIDEO

Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că, în urma confirmării indicatorilor de siguranță prin analize de laborator, astăzi a fost reluată alimentarea cu apă potabilă în raioanele Soroca, Florești, Sângerei și municipiul Bălți.

Decizia vine după o perioadă de întrerupere cauzată de necesitatea unor intervenții tehnice la stația de pompare de la Cosăuți. Procesul de alimentare se desfășoară etapizat, sub monitorizarea echipelor tehnice care au activat pentru remedierea situației. Analizele recente ale calității apei au indicat încadrarea acesteia în limitele sigure pentru consumul uman, fapt ce a permis redeschiderea rețelelor de distribuție către localitățile vizate.