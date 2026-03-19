Locuitorii satului Egoreni au fost instruiți ce trebuie să facă în caz de inundații și alte calamități naturale

Catastrofa ecologică de pe Nistru ne-a dat de înțeles că nimeni din noi, bogați sau săraci, șefi sau cetățeni simpli nu suntem feriți de probleme și nenorociri. În acest context, astăzi la primăria Egoreni a avut loc o instruire, în ceea ce privește acțiunile cetățenilor în caz de calamități, la care au participat câteva zeci de localnici.

Șeful-interimar al Serviciului Preventiv de la Direcția Stări Excepționale Soroca, Alexandru Cobâzev, a explicat celor prezenți, în amănunte, despre ceea ce ar trebui să facă autoritățile locale și populația în caz de inundații, calamitatea care este cea mai posibilă, dacă ținem cont de atacurile masive ale Rusiei în Ucraina și de pericolul fisurării sau aruncării în aer a barajului de la Novodnestrovsc.. Printre altele, s-a accentuat faptul ca, pe timp de liniște și pace ar fi bine ca fiecare persoană să conștientizeze pericolul care ar putea să ne dea peste cap toate planurile și să cunoască ce trebuie să facă în cele șapte ore, până când apa ajunge la Egoreni.

Domnul Arcadie Zagorodniuc (foto), fost inginer pe tehnica securității și apărarea civilă este de părerea că în prezent satul nu este gata de a face față unor calamități, fiindcă de foarte muți ani în localitate nu au avut loc exerciții practice în acest sens. Or, panica care ar putea apare în caz de pericol poate face mult rău. De altfel, domnul Cobăzev a menționat că exercițiile practice, cu participarea instituțiilor abilitate și a populației vor avea loc după ce v-a fi rezolvată problema poluării râului Nistru.

Să menționăm că, pe malul râului Nistru, în pericol de inundații sunt 14 localități din raionul Soroca.