Prognoză îmbucurătoare: Există premise pentru micșorarea prețului la gaze, din decembrie

Există premise pentru scăderea tarifelor la gazele naturale. Alexandr Slusari, membru în consiliul de administrare al Energocom, a explicat la emisiunea „Forum” de la Vocea Basarabiei că prețul mediu de achiziție al Energocom este mai mic decât tariful actual aplicat consumatorilor, însă există și devieri tarifare negative acumulate de Moldovagaz, care pot influența ajustarea tarifelor.

Slusari a precizat că, dacă aceste devieri nu vor afecta diferența de preț, este posibil ca în decembrie consumatorii să beneficieze de tarife mai mici la gaze, transmite stiri.md cu referire la voceabasarabiei.md

„În tariful actual este introdus prețul de achiziție de 46 de euro pentru megawați, 500 de euro pentru 1.000 de metri cubi. Energocom a cumpărat la prețul mediu preventiv, 38,5 de euro pentru megawați sau 450 euro pentru 1.000 de metri cubi. Este mai puțin decât tariful actual. Deci, există premise pentru micșorarea tarifului”, a declarat Alexandr Slusari.

Cu toate acestea, potrivit lui Slusari, Moldovagaz are niște devieri tarifare negative, care constituie 5 % din tarif. Întrebat ce însemnă aceste devieri tarifare, fostul vice-președinte al Parlamentului a explicat:

„Devieri tarifare înseamnă perioada când prețul mediu de procurare a fost mai mare dare tariful nu s-a schimbat. Aceste devieri au fost acumulate, nu știu când, nu știu de ce ele nu au fost recuperate, dar ele există. Dacă aceste devieri vor fi introduse trebuie de văzut dacă nu va înghiți diferența de preț. Dacă nu, eu cred că în decembrie vom putea avea tarife mai mici la gaze”.

Tariful reglementat pentru gazele naturale furnizate consumatorilor casnici din Republica Moldova este de 16 lei 74 de bani per metru cub (inclusiv TVA), conform unui comunicat dat publicității de Moldovagaz pentru anul gazier 2025‑2026.