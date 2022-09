Prietenia Agro poate pierde titlul numai pe „cont propriu” sau Prea târziu „s-a trezit Rubliovca”

Campionatul raionului Soroca la Fotbal

Se pare că organizatorii ediției din acest an a campionatului raionului Soroca la fotbal pot face totalurile cu o etapă (plus un meci restanță) până la finele competiției. Duminică, pe stadionul din Slobozia Vărăncău au fost aruncate zarurile – gazdele au învins echipa din Șolcani și aproape sigur are motive serioase de a se pregăti de sărbătorirea titlului. Or, numai un miracol sau propriile greșeli poate încurca ghidată de unica femeie antrenor, Maria Tașnic, (cu siguranță, nu doar sin raionul Soroca, dar și din RM, Europa sau din lume – chiar dacă, în condițiile noastre calificativul „antrenor” sună oarecum prea pompos și necorespunzător realităților).

Altfel, scorul strâns înregistrat în această partidă demonstrează că ambele formații au meritat medaliile de aur, dar fotbaliștii de la Șolcani nu are motive să se supere pe cineva – una din cele două egalități i-a jucat festa… Iată rezultatele tehnice ale etapei: PRIETENIA AGRO-RULTEHCOM: 2-1; IAROVA-RACOVĂȚ: 1-3; BĂDICENI-RUBLENIȚA: 1-6. Clasamentul, înainte de ultima etapă (plus meciul amânat, Prietenia Agro-Bădiceni, se prezintă astfel:

Campionatul raionului Soroca la fotbal, ediția 2022 Loc Echipa M V E Î M/P Puncte 1. RulTehCom Șolcani 9 6 2 1 32 – 7 20 2. Prietenia Agro Vărăncău 8 6 1 1 31 – 8 19 3. Racovăț 9 5 2 2 23 -10 17 4. Rublenița 9 4 2 4 17 : 21 14 5. Bădiceni 8 2 1 5 13 – 20 7 6. Iarova 9 0 0 9 9 – 39 0

O mică „intrigă” ar putea să ne mai capteze atenția – în unele circumstanțe, echipa din Rublenița ar putea pune o piedică vice-liderului actual, dar… Greu de crezut că formația Prietenia Agro își poate permite luxul de „a se îneca la mal”. Cu atât mai mult că victoria fotbaliștilor din suburbia orașului ar fi una doar de palmares – prea târzii „s-au trezit” cei de la „Rubliovca”. În rest, meciuri cu rezultate ușor de prognozat: Racovăț-RulTehCom, Bădiceni-Iarova, Rublenița-Prietenia Agro, plus la fel de ușor de prognozat meciul-restanță dintre Prietenia Agro și Bădiceni. (Dan AOLEI)