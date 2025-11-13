Premierul moldovean, Alexandru Munteanu, astăzi efectuează o vizită oficială la București

Prima sa vizită oficială externă, premierul de la Chișinău, Alexandru Munteanu, o efectuează astăzi, 13 noiembrie 2025, la București. Acesta va avea o întâlnire, la Palatul Victoria, cu omologul său de la București, Ilie Bolojan.

Alexandru Munteanu se va mai întâlni cu președintele României, Nicușor Dan, cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Alteța Sa Regală Radu, Principele Consort al României.

Săptămâna viitoare, pe 18 noiembrie, premierul Alexandru Munteanu va merge la Bruxelles, unde va participa la un forum privind extinderea UE.