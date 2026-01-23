Poliția recomandă tuturor să manifeste prudență, pentru prevenirea accidentelor și menținerea siguranței în trafic

De către
OdN
-
0
24
Meteorologii ne promit că vom avea și puțină zăpadă. Patrulare avertizează șoferii să-şi echipeze unitățile de transport cu anvelope de iarnă
Meteorologii ne promit că vom avea și puțină zăpadă.
 Poliția informează cetățenii că, potrivit avertizărilor meteorologice, pentru următoarele zile sunt prognozate precipitații sub formă de ninsoare, care pot favoriza formarea carosabilului alunecos nși reducerea vizibilității, în special pe traseele naționale.
  Pentru siguranța tuturor, recomandăm conducătorilor auto: să adapteze viteza la condițiile de drum; să păstreze o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule; să evite manevrele riscante, în special depășirile; să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzător pentru sezonul rece; să folosească luminile de întâlnire și, la necesitate, pe cele de ceață.
 Pietonii sunt îndemnați să circule cu atenție sporită și să evite porțiunile alunecoase. Poliția recomandă tuturor cetățenilor să urmărească informările oficiale și să manifeste prudență, pentru prevenirea accidentelor și menținerea siguranței în trafic.

  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentHoroscopul zilei de 23 ianuarie 2026. Peștii caută claritate. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Articolul următorUn vaccin acum te poate proteja de mai multe tipuri de cancer în viitor. Vaccinează-te împotriva HPV!
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.