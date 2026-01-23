Poliția recomandă tuturor să manifeste prudență, pentru prevenirea accidentelor și menținerea siguranței în trafic

Poliția informează cetățenii că, potrivit avertizărilor meteorologice, pentru următoarele zile sunt prognozate precipitații sub formă de ninsoare, care pot favoriza formarea carosabilului alunecos nși reducerea vizibilității, în special pe traseele naționale.
Pentru siguranța tuturor, recomandăm conducătorilor auto: să adapteze viteza la condițiile de drum; să păstreze o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule; să evite manevrele riscante, în special depășirile; să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzător pentru sezonul rece; să folosească luminile de întâlnire și, la necesitate, pe cele de ceață.
Pietonii sunt îndemnați să circule cu atenție sporită și să evite porțiunile alunecoase. Poliția recomandă tuturor cetățenilor să urmărească informările oficiale și să manifeste prudență, pentru prevenirea accidentelor și menținerea siguranței în trafic.