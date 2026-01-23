Horoscopul zilei de 23 ianuarie 2026. Peștii caută claritate. Află ce se întâmplă cu zodia ta

Gemeni: 21 mai – 21 iunie

Nevoia ta de independență crește astăzi și uneori ajunge foarte greu să fii privită prin ochii celor din jur. Ai nevoie să-ți încarci bateriile cât mai repede. Ideal ar fi să te răsfeți cu un masaj. Proiectele tale se află în lumina reflectoarelor și nu te mai interesează nimic altceva. Primești aprobare din partea celor din jur pentru a începe să pui totul în aplicare.

Rac: 22 iunie – 22 iulie

Astrele te stimulează și te încurajează să-ți vezi relațiile la potențialul lor maxim. Ești proactivă și îți pui pe primul plan viața și propriile proiecte la locul de muncă. Susținută de cei din jur, reușești să colaborezi cu colegii așa cum îți doreai încă de la început.

Leu: 23 iulie – 22 august

Nu te abții să spui ceea ce trebuie spus, iar pentru asta ajungi să fii judecată. Ești într-o formă de zile mari, iar asta se vede cu fiecare pas pe care îl faci. Se pare că acele abdomene chiar au dat rezultate. Te ții de glume cu cei dragi, iar aceștia prind tot ceea ce vrei să spui,. Este o zi perfectă în care să oferi sfaturi și să cauți oportunități de lansare.

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

Încerci să nu te încarci cu frica celorlalți, însă îți este destul de dificil să faci asta. Ai nevoie să te exprimi cât mai liber astăzi. Ești mult mai receptivă la tot ceea ce te înconjoară. Ai grijă cu frigul! Încearcă să menții o temperatură normală a corpului, altfel nu vei mai avea chef să ieși din casă.

Balanță: 23 septembrie – 23 octombrie

Prieteniile sunt o sursă de satisfacție pentru tine. Ai nevoie de oameni apropiați pentru a te simți bine în propria piele. Îți face să faci schimburi de idei, de proiecte și de discuții de suflet. Este momentul ideal pentru a petrece timp cu cei dragi.

Scorpion: 24 octombrie – 21 noiembrie

Prioritățile sunt esențiale pentru tine astăzi. Adună orice fel de informații ai nevoie înainte să-ți spui punctul de vedere. Ai probleme în a te face înțeleasă la locul de muncă. Încearcă să fii directă și totul va fi bine. Singurătatea te ajută să-ți duci la bun sfârșit anumite idei și proiecte.

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

Nu încerca să apari în fața celorlalți ca o persoană pe care nu o recunoști nici tu. Fii autentică fără a pretinde lucruri. Dacă cei din jur te încarcă cu energia lor negativă, nu pune presiune pe tine. Toate lucrurile vor funcționa conform planului astăzi. Proiectele la locul de muncă vor merge perfect, asta dacă ești dispusă și să ceri ajutor atunci când ai nevoie.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Ești concentrată să nu lași nimic la voia întâmplării. Vrei ca toate lucrurile să se întâmple așa cum ți-ai imaginat, dar trebuie să depui un efort colosal. Continuă să faci ceea ce știi mai bine fără să pui întrebări care nu au sens. Ai foarte mare încredere în propria persoană.

Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Ai nevoie să strângi informații înainte de a lua o decizie care poate schimba cursul fiecărei situații. Beneficiezi de ajutorul planetelor, așa că din punct de vedere moral te simți perfect. Te miști în direcția corectă și mai mult ca de obicei vrei să explorezi resursele de care dispui.

Pești: 19 februarie – 20 martie

Faptul că ești atât de convinsă că faci lucrurile cum trebuie reușește să-i impresioneze pe cei din jur. Ești într-o formă de zile mari, dar nu evita să te relaxezi. Corpul îți va mulțumi pentru asta. Arăți compasiune și bunătate atât celor din jur cât și propriei persoane. Căldura pe care o emani este contagioasă și aduce pace celor din jurul tău.

