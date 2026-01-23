Un vaccin acum te poate proteja de mai multe tipuri de cancer în viitor. Vaccinează-te împotriva HPV!

  Mai puțin cunoscut este faptul că și băieții se pot infecta cu virusul papiloma uman (HPV), de cele mai multe ori, fără simptome. Ca părinte, ai posibilitatea să-l protejezi din timp.
Pentru băieți, vaccinarea împotriva HPV este recomandată între 9 și 14 ani. La această vârstă, organismul răspunde mai eficient la vaccin și creează o protecție mai puternică, de durată.
 Vaccinul nu tratează o infecție existentă, dar protejează copilul înainte ca acesta să intre în contact cu virusul. De regulă, infectarea cu HPV apare la scurt timp după debutul vieții sexuale, adesea fără semne vizibile. De aceea, prevenirea începe înainte de expunere, nu după.
 În Republica Moldova, copiii și tinerii beneficiază gratuit de vaccinul anti-HPV, administrat în funcție de vârstă: 1 doză pentru fetele și băieții de 9-14 ani; 2 doze pentru cei cu vârste între 15 și 26 de ani. Pentru informații și programare, vorbește cu medicul tău de familie!

