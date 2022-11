Olga Ciolacu a refuzat pensia Republicii Moldova. „M-au jignit, un scuipat enorm în ochi” / VIDEO

Interpreta de muzică populară Olga Ciolacu a recunoscut că a refuzat pensia oferită de autoritățile din R. Moldova. Despre aceasta artista a vorbit în cadrul unui interviu oferit pentru Dorin Galben, transmite stiri.md

Interpreta recunoaște că acum, atât ea, cât și soțul său primesc pensie din România. ”Avem pensii normale din România. Eu am 12.000 de lei, iar Valentin are 6.000 de lei. Din R. Moldova nu am. Când am ieșit la pensie, statul R. Moldova a decis să-mi dea o pensie de 360 de lei și am renunțat la ea.

M-au jignit, un scuipat enorm în ochi”, a spus artista.

Foto: captură video