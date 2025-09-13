Nina Scutelnic are nevoie de ajutorul nostru. Să demonstrăm că suntem săritori la nevoie!

Dragi prieteni si cunoscuţi! Mă numesc Scutelnic Nina, anul trecut am fost diagnosticată cu colangiocarcinom (cancer hepatic cu metastaze). Vara trecuta am avut 2 operatii complicate. Din august anul trecut pînă in prezent am facut chimioterapie in Romania, care nu a avut succes.

La moment am inceput tratamentul in Turcia deoarece a dat metastaze la mai multe organe. Tratamentul este foarte costisitor, unde numai pentru prima vizita si chimie ne-a costat in jur de 10 000 euro. Mai am nevoie incă de cel putin 6 chimioterapii + imunoterapii. Tratamentul este foarte costisitor si noi nu putem acoperi toate cheltuielile.

 Vin cu rugamintea pina la pămînt la voi care poate să mă ajute cît de puțin cu o donație, sau o distribuire.
 Orice donație, oricât de mică, contează. Fiecare leu adunat înseamnă un pas mai aproape de vindecare, o speranță mai mare pentru mine și pentru familia mea
Detalii pentru donații:
Card MAIB: 4356 9600 8017 3997
Transfer MIA 076008838
REVOLUT: Arcadie Scutelnic
IBAN:GB51 REVO 0099 70283475 05
+447882517011
Vă rog să distribuiți această postare, pentru ca să ajungă la cât mai multe inimi bune.
Mulțumesc din suflet tuturor celor care aleg să-mi fie alături…

fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

