Veste bună pentru notari. A fost lansat sistemul digital pentru succesiuni și testamente

Ministerul Justiției a lansat sistemul informațional destinat dosarelor succesorale și testamentelor. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, care a subliniat că platforma oferă un acces rapid, sigur și eficient la informațiile necesare, comunică moldpres.md

Potrivit sursei citate, noul registru permite notarilor să înregistreze dosarele succesorale și testamentele, să verifice informațiile existente și să extragă datele în câteva clickuri, direct de pe calculator, prin intermediul browser-ului.

„Sistemul este interconectat cu registrele guvernamentale, inclusiv cu Registrul de Stat al Populației, ceea ce permite accesul rapid la informații autentice și evitarea suprapunerilor de proceduri. Astfel, cetățenii din orice colț al lumii pot solicita informații din registru prin portalul e-Servicii, păstrând în siguranță semnătura electronică”, a spus sursa citată.

Ministrul a subliniat că sistemul contribuie la eficientizarea muncii notariale, la reducerea timpului de procesare a dosarelor și la creșterea calității serviciilor.

Reprezentanții Agenției Digitalizării și Administrației Judiciare au prezentat modul de funcționare al platformei, evidențiind avantajele acesteia pentru profesioniști și pentru cetățeni.