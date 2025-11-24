1.120 kilograme de ceai negru au fost nimicite pentru că conținea cantități ridicate de reziduuri de pesticid „Dinotefuran”

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială, ulterior, nimicirea unui lot importat de „Ceai negru (frunze)” în mărime de 1120 kg. Investigațiile de laborator au stabilit cantități ridicate de reziduuri de pesticid „Dinotefuran”, ceea ce constituie o neconformitate cu legislația din domeniul alimentar, informează ansa.gov.md

Inspectorii ANSA au inițiat, imediat, un control inopinat la importator, lotul de ceai fiind reținut și păstrat în condiții ce nu permit accesul la el.

ANSA monitorizează în permanență respectarea limitelor maxime admisibile de reziduuri de pesticide în produsele alimentare de origine vegetală atât de producție internă, cât și din import. Doar pe parcursul anilor 2024-2025 au fost investigate 958 probe, dintre care 156 probe au prezentat depășiri de reziduuri de pesticide. Loturile de ceai neconforme nu au fost admise spre comercializare , dar au fost fie returnate în țara de origine –17965 kg, fie nimicite- 13313 kg.

Reziduurile de pesticide nu dispar din produsele alimentare prin spălare sau tratare termică. Prin urmare, orice depășire a limitei maxime admisibile prezintă un risc pentru siguranța alimentară.

Îndemnăm operatorii din domeniul alimentar să manifeste responsabilitate și să nu introducă pe piață produse alimentare cu depășiri ale limitelor maxime admisibile de reziduuri.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor își reafirmă preocuparea pentru protejarea sănătății consumatorilor și va continua acțiunile de control și monitorizare pe piața internă, inclusiv a reziduurilor de pesticide din produse alimentare.