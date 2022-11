Microbuzul STEAM a ajuns și la Zastânca / GALERIE FOTO

Microbuzul educațional STEAM (știință, tehnologie, inginerie și matematică) a ajuns și în raionul Soroca. Este vorba despre un autobuz echipat cu kituri STEAM precum seturi de robotică și arduino, laptopuri. STEAM pe roți, călătorește în toată țara organizând ateliere pentru tinerii din zonele rurale. Recent, elevii de la IP Gimnaziul Zastânca au avut ocazia să elaboreze, alături de mentorul Paula, o serie de programe și circuite.

„Am văzut și noi câteva postări pe rețelele de socializare, și am hotărât să îndeplinim un formular. După, am contactat o domnișoară, pentru a afla mai multe detalii. Dânsa mi-a spus că poate să vină la noi în raion, dar pentru mai multe instituții. Noi am acceptat și am ales ceva atractiv pentru elevi. Am avut două sesiuni. În prima sesiune au participat 16 elevi, iar în a doua 15. Toți participanții au rămas foarte entuziasmați, mai ales aceștia mici, vârsta 12-13 ani. Toți am beneficiat de genți, carnete, pixuri, experiențe și cunoștințe noi”, ne-a spus Larisa Martin.

