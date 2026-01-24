Emisiunea „W”: Întrebare la care toată lumea cunoaște răspunsul – A cui este Basarabia? / VIDEO

Ziua de 24 ianuarie ocupă un loc aparte în calendarul românilor – 167 de ani în urmă a avut loc Unirea Principatelor care este cunoscută în istorie ca Mica Unire. Alexandru Ioan Cuza a făcut atunci, în 1859, ceea ce este actual și astăzi – prin curajul său a unit românii și a intrat pentru totdeauna în istorie.

Acum, în vremuri tulburi și într-un anturaj geopolitic controversat – când lumea își pune întrebări la care se cunoaște răspunsul, gen: A cui este Crimeea? A cui este Groenlanda? A cui este Basarabia? fiecare din noi, de la Vlădică până la Opincă, trebuie să dăm dovadă de același curaj și determinare și să facem ceea ce ne-ar onora și ne-ar face mândri în fața generațiilor care vin – MAREA UNIRE…

Despre aceasta am discutat eu, Victor Cobăsneanu și colegul, jurnalistul Vadim Șterbate, în cadrul emisiunii W. Vizionare plăcută și UNIRE, FRAȚI ROMÂNI!