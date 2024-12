Maria Stepanyants despre război și pace în istorie la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO

Alături de noi la emisiunea “Interviu cu soroceni”, realizată de “Observatorul de Nord”, este de această dată Maria Stepanynts, profesoară de istorie la Liceul Teoretic “Constantin Stere” și metodistă la Direcția Învățământ Soroca.

Am discutat cu protagonista noastră despre familia din Rublenița, sora mai mare, război și pace în manualele de istorie, politizarea și interpretările despre al Doilea Război Mondial, ce istorie învață copiii de astăzi, 9 Mai – am avut parte de o victorie sau am pierdut în urma acestei conflagrații mondiale, ce putem învăța din fostele războaie ca să nu le repetăm, Războiul din Transnistria, esența păcii, personalitățile istorice locale, cunoașterea istoriei locale, Ștefan cel Mare vs Lenin, importanța activismului sorocenilor pentru Marea Unire, perioada interbelică, patriotismul din perspectivă istorică, turism rural, dacă salariul unui profesor ajunge pentru o viață decentă, Centrul de Dezvoltare și Educație “Ingenioșii” și multe altele. Vizionare plăcută!

