Mare este trimisul Lui pe pământ, Preotul profesor doctor Mihail Milea, de la Buzău și de la Soroca, care astăzi împlinește 65 de ani!

Astăzi la Soroca și la Buzău, deopotrivă, este mare sărbătoare – Preotul Profesor Doctor Mihail Milea împlinește frumoasa vârstă de 65 de ani! Cu siguranță, CEL MAI BUN ȘI CEL MAI MARE AMBASADOR al limbii române și al tot ce a fost, este și va rămâne spiritul adevărat al românului care este la el acasă și la Soroca, și la Buzău, este și va rămâne mereu acest neobosit OM, acest STÂLP al neamului, acest CONSTRUCTOR de poduri, acest MUNTE de înțelepciune, acest MONUMENT al modestiei, acest COPAC care a prins rădăcini oriunde în această Țară.

Noi am solicitat părerea mai multor oameni, care-l cunosc și care-l iubesc, fiecare în felul său, despre acest trimis al lui Dumnezeu pe pământ. Dacă cineva consideră că în aceste cuvinte este prea mult patos, înseamnă că nu-l cunoaște pe părintele Milea, care merită, cu prisosință!, tot ce urmează să lecturați mai jos…

Neobosit semănător al cuvântului Dumnezeiesc

Petrișor DUMITRESCU, consulul României la Bălți: Un Om ca o zi minunată, care aduce, prin intermediul cuvintelor sale și prin exemplul său de viață, lumină și învățătură pentru generații. Un Preot înzestrat cu har și plin de înțelepciune, modestie, generozitate și compasiune. Aceste cuvinte sunt despre Preotul Mihail Milea, care a construit mai multe poduri de suflet peste Prut și care este un adevărat ambasador al păcii și dragostei de neam, un soldat trimis de Domnul să semene bunătate și credință și să inspire generații și generații de români să Îl cunoască și să-L iubească pe Dumnezeu!

Neobositul semănător al cuvântului Dumnezeiesc a ajuns la o vârstă frumoasă, care nu înseamnă nimic altceva decât o nouă bornă în calea sa nobilă de a duce mai departe și la toți Cuvântul Domnului și de a sluji, numai cum el știe, cauzei unirii neamului românesc. În aceste frumoase zile de aprilie, când pământul este inundat de mireasma florilor, înălțăm noi toți, cei care l-am cunoscut și îl iubim, o rugă către bunul Dumnezeu ca să Vă binecuvânteze viața, familia, casa cu multă sănătate, răbdare și liniște sufletească. Vă mulțumim, Părinte Mihail Milea, că semănați în inimile noastre credință, că mențineți necontenit focul dragostei pentru lucrurile sfinte, că ne demonstrați, zi de zi, ce este discernământul, hărnicia, evlavia, modestia și dăruirea de sine! Vă iubim! Mare este Dumnezeu!

Preotul Mihail Milea, lacrimă de dor curat

Prof. Ana BEJAN, ex-prefect al județului Soroca: A scrie despre cineva care este în viață este destul de dificil, deoarece Preotul Mihail Milea este o personalitate complexă, ancorată în Biserică, familie, școală, societate, cultură… În aceste vremuri tulburi de război și deznădejde, de tulburări în societate și în sufletele noastre, avem nevoie de modele de personalități care își păstrează credința adevărată, demnitatea, echilibrul și frumusețea sufletească.

Iubește oamenii, se roagă pentru ei și îi iartă pentru nedreptăți și suferințe. Să învățăm de la Părintele Milea lecția milosteniei, bucuriei și iertării. Am fost pusă de multe ori la încercări, dar cu credință și rugăciunea duhovnicului meu am biruit, am trecut peste suferințele grele… L-a cunoscut, în anul 2008, pe marele poet român Grigore Vieru și i-a dedicat trei cărți frumoase: ”Luceafărul de dincolo de Prut al Limbii Române”, ”Sacrul în poezia lui Grigore Vieru”, ”Patria în opera lui Grigore Vieru”. Poetul Grigore Vieru l-a legat pentru veșnicie pe pr. Mihail Milea de Basarabia, pământ românesc de peste Prut, rupt din trupul Țării.

Părintele, Omul Mihail Milea rămâne un model. Este o mare binecuvântare să-l avem aproape de suflet pe Preotul Mihail Milea – mărturisitor al credinței ortodoxe și luptător pentru identitatea națională a românilor de peste Prut.

Părintele Mihail Milea şi-a pus viaţa în slujba oamenilor şi împarte bunătate şi bucurie în fiecare zi

Veaceslav RUSNAC, președinte al raionului Soroca: În Soroca Părintele Milea este unul dintre cei mai cunoscuți buzoieni, preot din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, președinte al Fundației „Sf. Sava de la Buzău”, membru al Uniunii Scriitorilor din România, cetățean al Republicii Moldova, căruia în 2007 i-a fost acordat titlul de Cetățean de onoare al raionului Soroca… Prins în multiple activități, şi-a pus viaţa în slujba oamenilor şi împarte bunătate şi bucurie în fiecare zi. Este un om altruist, om al bucuriei, despre care s-ar putea spune că nu oboseşte niciodată și care predică binele cu multă dăruire, având ferma convingere că fiecare credincios, fiecare om, trebuie să fie bun cu toată lumea! Pentru el Omul este cel mai important. Sufocați de tumultul problemelor cotidiene, vorba dânsului “Mare este Dumnezeu!” ne dă speranța că, mai devreme sau mai târziu, vom găsi soluții pentru toate!

În ziua când anii s-au prins într-o horă jubiliară, am onoarea să vă felicit cu prilejul zilei de naștere, Părinte! Fie ca credința pe care o aveți în suflet să devină tot mai puternică, ca să dăruiți încontinuu oamenilor bunătate, smerenie și dragoste. Bunul Dumnezeu să vă ocrotească și să vă dea putere și forță ca să faceți lucruri minunate și mai departe! La mulți ani binecuvântați!

Gânduri de acasă…, din Cetatea Sorocii

Lilia PILIPEȚCHI, primarul municipiului Soroca: La ceas aniversar, gândul sorocenilor se îndreaptă spre Părintele Mihail Milea, blândul păstor al turmei lui Hristos. Un Om de o cumsecădenie rară, care-și mai păstrează chipul blând de la Facerea Lumii. Modest, simplu, cu ochii plecați, smerit și îngândurat – astfel e văzut îndrăgitul Părinte Mihail. Venirea la Soroca este întotdeauna așteptată de frații și surorile de aici. Fiecare reîntâlnire cu el este ca o duminică a sufletului. Însetați de cuvântul adevărului, ne potolim setea în frumoasele cărți scrise de Părintele Milea, lansarea cărora o face și la Soroca. Operele sale trebuie citite cu capul descoperit, fapt care ne amintește de măreția lor.

Astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie de modele de viață, un exemplu pentru creștinii de la Soroca este Părintele Mihail Milea, simbol al spiritualității și al neamului nostru. Inima sorocenilor se împarte în două și o bucată din ea bate pentru vrednicul de admirație Părintele Milea. Atât timp cât mai avem astfel de oameni printre noi, atât timp vor mai trăi adevăratele valori.

Mare este trimisul Lui pe pământ, Preotul Mihail Milea, de la Buzău și de la Soroca!

Victor COBĂSNEANU, redactorul ziarului Observatorul de Nord: La această frumoasă aniversare și noi, sorocenii, ne considerăm binecuvântați de Dumnezeu, pentru că suntem contemporanii Dvs. și pentru că sămânța credinței sădită în pământurile Basarabiei, petic de pământ românesc, pe care îl iubiți cu toate fibrele sufletului, dă roade. Vă iubim pentru că ne oferiți învățături înalte, sfaturi duhovnicești și pentru că treziți în fiecare din noi dorința de a ne apropia de Dumnezeu.

…Dacă Dumnezeu a pus mâna pe creștetul omului când acesta s-a născut, atunci creștetul Dumneavoastră a fost mângâiat de ambele brațe sfinte, iar peste el au curs șiroaie de credință și înțelepciune. Din setea enormă de viață curată și neprihănită, ați făcut o cale până la cer, ați luat o bucată de lumină și ne-ați dat să o sorbim în noi, iar calea ne-a adus mai aproape, găsind lumina vrednică în sufletul, cugetul și inima nesecată de credință a Sfinției Voastre, pe care o regăsim de fiecare dată bătând ca un clopot ce cheamă la Înviere.

Mare este Dumnezeu! Mare este trimisul Lui pe pământ, Preotul Mihail Milea, de la Buzău și de la Soroca! HRISTOS A ÎNVIAT, PĂRINTE!

,,Preoția este mărturia cea mai mare a iubirii față de Hristos” (Sf. Ioan Gură de Aur)

Iuliana SOLOVEI, directoarea Gimnaziului „Grigore Vieru” din satul Vasilcău: Îndrumătorul și călăuza ce ne ajută să ne înălțăm inimile spre Dumnezeu este anume părintele Mihai Milea. Consider că fiecare enoriaș caută un părinte duhovnic, care sa aibă inima unei mame și graiul unui învățător. Să-i fie un prieten, și anume cel mai bun. Să nu-i fie rușine de lacrimile și neputințele sale. Să se simtă lângă El precum ar sta sprijinit de brațul lui Dumnezeu… Sufletul îi miroase a primăvară. Cugetul îi este îndreptat spre Dumnezeu. Prin toate neputințele, suferințele, păstrează un surâs în inima sa pură. Este gata oricând să ajute pe cel care are nevoie de un umăr pentru mângâiere; pe cel rătăcit, pe cel orfan, pe cel sărac, pe oricine. Este un om al Păcii și o urmează pe ea. Toate acestea îl definesc ca om. Adeseori, admirându-l, îmi pun întrebarea: „Cum e posibil un om să-L iubească atât de mult pe Dumnezeu?”

Pentru mine, preotul Mihail Milea este cu adevărat un sfânt, este o lumânare ce-mi luminează inima, o călăuza ce mă îndrumă întru Hristos, pe calea mântuirii, Om care trăiește și el în aceeași lume în care trăim și noi toți, cu ispitele ei tot mai numeroase și mai mari. Preotul Mihai Milea – Omul lui Dumnezeu în viaţa creştinului.

Suflet cald, inimă ce luminează

Nina NECULCE, jurnalistă: L-am cunoscut în iarna anului 1993. Venise la sărbătorile de iarnă de la Buzău la Soroca, „de acasă – acasă”, cum îi place să spună, ca să ne mărturisească că poartă în suflet dorul Basarabiei, că MARE ESTE DUMNEZEU, că noi trăim dureri și bucurii, dar mai presus de toate este CREDINȚA. Şi tainică, şi sfântă a fost acea primă întâlnire, acel prim interviu realizat la Radio Moldova cu Sfinţia Sa. L-am asociat atunci, îl asociez şi acum cu preotul din poezia lui Octavian Goga, ce poarta cununa razelor sfinte aşezate pe frunte… Am rămas mută de emoție și admirație când am aflat că l-a avut duhovnic pe Nicolae Steinhardt, de la care a învățat tainele și rosturile adânci ale lumii… Din 1993, Părintele găsește întotdeauna timp ca să-și aducă aminte de noi cu evlavie și cu iubire. A contribuit la deschiderea paraclisului „Sfânta Cuvioasa Parascheva”, la amenajarea cimitirului eroilor din satul Stoicani, la înălțarea Bisericii „Sfinții Martiri Brâncoveni”.

Când vine vorba despre părintele Milea, sorocenii care îl cunosc punctează: „Suflet frumos ca o Duminică Mare”, „Model de viețuire în Lumină”, „Povestea noastră frumoasă”. Sunt fericită că pot fi şi eu aproape de această inimă care luminează, de acest îmblânzitor al spiritelor.

Am învățat de la Părintele Mihail Milea…

Olga GHERGHELIJIU, director adjunct pentru educație la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din municipiul Soroca: Viața își țese covorul, dar are și filozofiile ei. De cele mai multe ori le trăim înainte de a le înțelege. Însă simplitatea bucuriei deseori coincide cu bucuria simplității omului ce îl ai în preajmă la moment. Culorile lumii sunt partajate în sufletul nostru cu acei care împart cu noi albastrul lor senin. De astă dată voi împărți pacea din suflet cu Omul-Lumină, Omul-Rugăciune, Omul-Galaxie! Cu Părintele Mihail Milea de la Buzău! Este unul dintre acei care țin candela aprinsă în universul spiritual basarabean! Este și artizanul multor suflete pe care le modelează, dar și pe care le face să se bucure de bucuria altora, chiar și atunci când s-au prăbușit în țăndări cele care erau ale lor… „Respectul se alătură mereu iubirii veritabile”, spunea cineva. Respectul pe care i-l purtăm părintelui Mihail Milea este unul sincer, iar iubirea necondiționată pe care i-o dăruim e ca și cum i-am dărui o stare de spirit. Și nu ne costă nimic decât Iubire!!! Avem noroc că-l iubim, că nu ne este viața seacă, că este plină de muzica divină. Acea muzică ce aduce totdeauna spre noi LUMINĂ! De acea lumină oricând ne va fi dor!

Cu plecăciune și multă considerațiune, Vă urăm LA MULȚI ANI , dragul și neobositul nostru părinte Mihail Milea!!!

PĂRINTELE MIHAIL MILEA cu ochii sorocenilor:

Veronica CHIȚAN: Bunul Dumnezeu l-a înzestrat cu harul de a fi preot. Este un model de smerenie, bunătate și iubire. Despre Părintele Mihail Milea vorbesc faptele sale.

Mihai ZEAMĂ: Un model de personalitate cu capacitate enormă de muncă!

Mihai MARCOCI: Își iubește Țara, își iubește Poporul. Poartă în suflet dorul de Basarabia.

Victor MUTRUC: Părintele Mihail Milea a devenit duhovnicul familiei și cu ajutorul, cu rugăciunea lui l-am descoperit pe Dumnezeu.

Lidia IOVU: Un om de o cumsecădenie rară, modest, un model de duhovnic.

Mircea MOLDOVAN: Mi-a schimbat destinul. L-am descoperit pe Dumnezeu și am înțeles care este sensul adevărat al vieții.

Viorica BEJAN: Este un preot cu mare credință. Are o viață spirituală profundă. Ne învață a iubi oamenii, a crede și a ierta.

Familia Svetlana și Anatol ȘAPOVALOV: Preotul Mihail Milea este Omul Lumină, care aduce mereu cu sine un val nesecat de energie, smerenie, bunătate și iubire de oameni. Fiindu-i în preajmă, îi simți profunda lui dăruire lui Dumnezeu.

Viorica CEAICOVSCHI: „Omul cu virtuți este ca o grădină cu flori multicolore”, spune un vechi proverb. Îl asociez pe Omul și Preotul Mihail Milea de la Buzău cu o grădină. Tot ce face este din multă dragoste pentru oameni și transmite celor din jur puterea de iertare. La mulți ani! Domnul să Vă dăruiască mulți și binecuvântați ani!

Tatiana MURZAC: Vin cu o urare de bine pentru Părintele Mihail Milea, cel care ctitorește binele, mila, smerenia. Este un simbol al dăruirii, iubirii pentru creștinii de la Soroca.

LA MULȚI ANI, PĂRINTE!!!