Kapushon, rapper-ul vs Anatol, profesorul de fizică de la Soroca / VIDEO

Recent Kapushon, rapper popular din Republica Moldova, a lansat videoclipul piesei Giuseppe. Aici descrie povestea unui gastarbeiter Italian care a venit să muncească în… Republica Moldova. În textul piesei, care de fapt prezintă realitatea întoarsă cu susu’n jos, găsim și o strofă referitoare Anatol, profesorul de fizică de la Liceul „Creangă” din Soroca. Coincidență sau ba? Am zis să aflăm.

„O ajuns, o găsit de lucru tocmai la Soroca / La un profesor de fizică, de la Liceul „Creangă”, / Să aibă grijă de grădină l-a pălit norocul, / Să mai taie un lemn, și o priză să mai dreagă / Domnu Anatol, așa îl cheamă, citește vreo carte,/ Cât Giuseppe face treabă, mătură prin curte…”.

Am discutat cu Anatolie Iavorschi, profesorul de fizică de la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca, pe care are onoarea chiar să-l conducă, și care s-a pomenit fără voia sa vizat în cântecul rapperul-ui. „Am auzit ceva de acest cântec, mi l-a arătat cineva din profesori. Credeam că poate e vreo șotie a unui absolvent de-al nostru. Am avut o reacție normală, chiar dacă prima dată am rămas șocat când am ascultat cântecul. Desigur că nu am avut vreun gastarbeiter la lucru, dar fiindcă nu am auz muzical, nu pot să-i dau un răspuns pe măsură lui Kapushon” ne spune în glumă Anatolie Iavorschi, directorul Liceului Teoretic „Ion Creangă” din Soroca.

Interpretul Kapushon ne-a zis la rândul lui că personajul este născocit, dar numele a dorit să fie totuși unul real. „Povestea desigur că este inventată, fiindcă în asta constă ea, în absurditatea situației. Greu de închipuit că în realitate un italian ar veni să lucreze în Republica Moldova, la un profesor cu așa salariu, etc. Dar când am ales personajul din Moldova, da, voiam să fie un nume real și căutând pe net un exemplu, am găsit informația despre profesorul de fizică de la Soroca, pe nume Anatol și am inclus informația dată în povestirea mea”.

Dacă ați ajuns cu cititul până aici, atunci ar fi păcat să nu ascultați și cântecul despre pățaniile lui Giuseppe, care poate chiar își dorește să ajungă să muncească la Soroca, că s-a plictisit în peninsula sa. Dar mai știi cum se schimbă vremurile?