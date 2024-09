Ion Vorotneac: “Vă așteptăm cu drag la concertul nostru aniversar!” / VIDEO

La 19 septembrie, la ora 17:00, la Palatul de Cultură din Soroca va avea loc concertul aniversar susținut de „Band-Orchestra” Consiliului Raional Soroca. Cu invitați de seamă și un repertoriu îndrăgit de publicul sorocean, evenimentul se anunță a fi unul deosebit pentru viața culturală a Sorocii.

În ultimii cinci ani colectivul a reușit să se afirme pe piața muzicală din Soroca, iar Ion Vorotneac, director artistic și dirijor la „Band-Orchestra” Consiliului Raional Soroca ne spune că Vă așteaptă cu drag la concertul aniversar!

“În 2016 fiind profesor la Colegiul “Mihai Eminescu” din Soroca, am creat o orchestră de muzică populară denumită “Doina”, cu care am evoluat timp de trei ani la mai multe concerte. Ca mai apoi, în primăvara anului 2019, la 26 mai, am participat pentru prima dată cu această orchestră la Festivalul-concurs al orchestrelor de muzică populară „Victor Postolachi” cu un program band, dând dovadă de un repertoriu bine gândit și interpretat cu profesionalism. Prin urmare, în toamna aceluiași an, la 2 septembrie, cu susținerea Consiliului Raional Soroca și a Secției Cultură și Turism am oficializat această orchestră, dându-i denumirea de „Band-Orchestra” Consiliului Raional Soroca, care activează și astăzi. Fiindcă am împlinit vârsta de cinci ani, am decis să facem un concert aniversar cu participarea artiștilor locali și republicani, cu un program variat, atât de muzică ușoară, cât și etno combinată cu stilul balcanic și muzică populară românească” ne dezvăluie Ion Vorotneac.