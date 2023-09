Guvernul a decis: Școala Profesională din Drochia va fuziona cu Școala profesională din Râșcani

După cum am scris anterior, Ministerul Educației și Cercetării inițiase un proiect de decizie cu privire la fuzionarea a trei instituții de învățământ profesional tehnic cu alte trei instituții din regiune. Erau vizate Școala Profesională din Drochia, Școala Profesională din Cimișlia și Școala Profesională din Călărași.

Astăzi, în cadrul ședinței Guvernului, s-a luat decizia de fuzionare, motivul principal fiind numărul mic de elevi, care se atestă la unele din aceste instituții. Potrivit ministerului Educației și Cercetării, în cele trei instituții de învățământ profesional tehnic subordonate ministerului al doilea an consecutiv nu există admitere. Două dintre aceste instituții nu au niciun elev înmatriculat, iar o instituție are 24 de elevi în ultimul an de studii.

Astfel, Şcoala Profesională din Râşcani va fuziona cu Școala Profesională din Drochia. Personalul salariat din instituțiile publice absorbite va fi transferat, cu respectarea prevederilor legislației muncii, la instituțiile publice absorbante, asigurându-se integrarea acestuia în cadrul instituțiilor respective.