Elevii Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca în vizită la Universitatea de Stat din Moldova / GALERIE FOTO

Viitorii absolvenți ai Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca au vizitat recent Universitatea de Stat din Moldova (USM), însoțiți de profesoarele Daniela Fiodorciuc și Irina Arbuz. Scopul vizitei a fost promovarea programelor de studii superioare și încurajarea tinerilor să își continue studiile în Republica Moldova.

Elevii au fost primiți cu căldură de administrația universității în sala Senatului. Rectorul USM, Igor Șarov, le-a adresat un mesaj de susținere și i-a îndemnat să rămână în țară și să aleagă una dintre cele 12 facultăți disponibile la această instituție de învățământ.

Pe parcursul vizitei, elevii au analizat ofertele educaționale ale USM și au primit informații esențiale despre:

Programele de studii disponibile;

Procesul și condițiile de admitere;

Acordarea burselor și valoarea acestora;

Posibilitățile de cazare în căminele studențești.

Profesoara Daniela Fiodorciuc a menționat că această vizită face parte din campania “Învață în Moldova”.

„Elevii au fost încurajați să rămână în țară să studieze. Reprezentanții universității au fost foarte deschiși și prietenoși. Viitorii absolvenți au analizat oferta educaționala, fiind ghidați de decanii sau prodecanii facultăților. Această inițiativă vine sa sprijine viitorii absolvenți din învățământul profesional tehnic, oferindu-le informații esențiale despre oportunitățile de studiu din Republica Moldova. În luna martie urmează ca absolvenții să viziteze și alte universități din țară (Chișinău și Bălți)”, a spus profesoara.

Daniela Botezat, elevă la Colegiul „Mihai Eminescu”, s-a arătat încântată de această vizită: „În cadrul vizitei la Universitatea de Stat din Moldova , împreună cu colegii de la Colegiul Mihai Eminescu din Soroca, am avut ocazia să ne familiarizăm cu ofertele educaționale pe care ni le propune această instituție, de asemenea am analizat procesul și condițiile de admitere ,ce oportunități și beneficii sunt pentru studenți. Am rămas plăcut surprinsă și impresionată de această universitate, e una din universitățile la care mă gândesc să aplic după finisarea colegiului , deoarece mi-a plăcut modul lor de instruire a studenților. Este o universitate cu o pregătire foarte bună pentru viitorii specialiști în domenii”.

În luna martie, absolvenții Colegiului „Mihai Eminescu” urmează să viziteze și alte universități din țară, precum cele din Chișinău și Bălți.