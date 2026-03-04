Echilibru și Echitate – Dialog pentru o Comunitate fără Bariere

Astăzi, 4 martie 2026, Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” Soroca a organizat o oră de informare și reflecție cu tema „Echilibru și Echitate”, desfășurat în cadrul proiectului Dare to Care, împreună cu un grup de domnișoare de la Școala Profesională Soroca. Activitatea a fost gândită ca un cadru sigur, un spațiu al dialogului sincer, al respectului și al încrederii reciproce, unde participantele au fost încurajate să-și exprime opiniile și să reflecteze asupra propriilor experiențe.

Prin metode interactive, jocuri de rol și exerciții aplicative, au fost discutate teme de actualitate: egalitatea de gen, delimitarea conceptelor de „sex” și „gen”, sensul termenilor feminism și sexism, precum și impactul stereotipurilor de gen asupra vieții cotidiene. Studiile de caz analizate au oferit exemple concrete, apropiate de realitatea tinerelor.

Obiectivele activității:

Să facă diferența dintre conceptele „sex” și „gen”;

Să recunoască rolurile și stereotipurile de gen;

Activitatea s-a desfășurat într-o atmosferă deschisă și constructivă, iar implicarea activă a participantelor a demonstrat cât de necesare sunt astfel de discuții în formarea unei gândiri echilibrate și responsabile. Biblioteca rămâne un spațiu sigur al informării, al educației și al dialogului comunitar, un loc unde învățăm împreună să construim relații bazate pe respect și demnitate.

Le-am propus participantelor o selecție de lecturi care aduc în prim-plan opere ce reflectă condiția umană din perspectiva egalității de gen, a curajului, a demnității și a puterii interioare. Prin cărțile alese, domnișoarele au fost invitate să descopere personaje care depășesc limitele impuse de prejudecăți și norme sociale, să privească critic stereotipurile și să înțeleagă că echilibrul dintre femei și bărbați se construiește prin respect, dialog și empatie.

Vă așteptăm cu drag și la alte întâlniri, ateliere și activități menite să inspire, să informeze și să consolideze valori esențiale pentru o societate echitabilă.

Larisa Prisacari