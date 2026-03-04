„Costul” jafului și violenței – 12 ani de închisoare

Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de jaf și vătămarea intenționată gravă a integrității corporale sau sănătății, soldată cu decesul unui bărbat în vârstă de 66 ani, comise de un tânăr în vârstă de 27 de ani.

Prin sentința pronunțată, inculpatul a fost condamnat, pentru concurs de infracțiuni, la 12 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

Potrivit materialelor cauzei, în seara zilei de 03 septembrie 2025, inculpatul, împreună cu un complice judecat separat, aflându-se în stare de ebrietate, s-a deplasat la o clădire părăsită din municipiul Chișinău pentru a identifica o femeie, pe care o bănuiau că le-ar fi sustras anterior un telefon mobil și bani. În lipsa acesteia, inculpatul și complicele său și-au îndreptat acțiunile asupra unui bărbat aflat în incinta clădirii. Sub pretextul obținerii unor informații, aceștia i-au aplicat lovituri și i-au sustras în mod deschis bunurile personale, inclusiv un telefon mobil și o geantă cu bani și documente, condiționând restituirea acestora de întoarcerea bunului pretins sustras de către persoana căutată. Ulterior, în perioada 9–10 septembrie 2025, revenind la aceeași adresă, inculpatul a fost implicat într-un conflict cu un alt bărbat în vârstă de 66 de ani. Pe fondul unui schimb de replici, acesta i-a aplicat victimei multiple lovituri cu pumnii, preponderent în regiunea toracică, provocând traumatisme grave, care au condus la deces. După incident, inculpatul a părăsit locul faptei, fiind reținut ulterior. În fața instanței, inculpatul și-a recunoscut integral vinovăția, declarând că nu a avut intenția de a provoca decesul victimei și că regretă cele comise. Cauza a fost examinată în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, informează procuratura.md