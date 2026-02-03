Două milioane de lei pentru prevenirea bullying-ului școlar. Ministerul Educației vrea să instruiască peste 2000 de profesori

Ministerul Educației caută o organizație care ar oferi servicii de prevenire și intervenție în fenomenul de bullying în instituțiile de învățământ primar și secundar. Procedura de achiziții a serviciilor, în sumă totală de 2 milioane de lei, este la etapa evaluării ofertelor. În urma implementării proiectului, peste 2200 de profesori ar urma să dețină cunoștințe despre cum să recunoască și să gestioneze un eventual caz de bullying.

La procedura de achiziții au depus ofertele trei organizații cu experiență în domeniu. Este vorba despre SCP PARSEC, AO Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii și Fundatia Terre des hommes Moldova. Costul ofertelor variază între 1 milion 350 de mii de lei și 2 milioane de lei.

Reprezentanții Ministerului Educației au declarat, pentru portalul Anticoruptie.md, că toate ofertele sunt momentan examinate, ținându-se cont nu doar de prețul cel mai redus propus, dar și de capacitatea ofertanților de a asigura serviciile.

Caietul de sarcini impune mai multe cerințe pentru câștigător, care includ și o evaluare pre și post instruire.

▪ Aplicarea chestionarului preintervenție pentru fiecare formabil privind estimarea cunoștințelor și percepțiilor cadrelor didactice din școlile care s-au înscris la programul de formare de prevenție a bullyingului și prezentarea concluziilor/ reflecțiilor în baza rezultatelor chestionarului.

▪ Organizarea și desfășurarea sesiunilor de formare offline pentru cadrele didactice, cu o durată totală de 10 ore, desfășurate pe parcursul a 2 zile de instruire, structurate în sesiuni teoretice și aplicative, axate pe prevenirea și intervenția în fenomenul de bullying în mediul școlar.

▪ Aplicarea chestionarului de postintervenție la sfârșitului programului de instruire pentru fiecare formabil, în scopul măsurării eficienței programului de instruire, a schimbărilor survenite și prezentarea concluziilor/ reflecțiilor în baza rezultatelor chestionarului.

▪Eliberarea certificatului de participare fiecărei persoane instruite, în coordonare cu MEC, cu indicarea numărului de credite/ore de instruire.

În ancheta LECȚIILE DIN SPATELE BULLYINGULUI ȘCOLAR: mii de profesori nu disting hărțuirea de conflictele obișnuite între elevi, portalul Anticoruptie.md a deconspirat că, la doi ani de la aprobarea Metodologiei de prevenire și combatere a bullyingului în instituțiile de învățământ, datele oficiale indică o creștere alarmantă a numărului de cazuri raportate. Totuși, specialiștii atrag atenția că cifrele nu oferă o imagine completă. Tendința ascendentă este explicată și prin faptul că societatea este mai deschisă și mai pregătită să distingă și să semnaleze astfel de cazuri. Datele consultate de portalul Anticoruptie.md arată și o altă realitate: doi din 10 profesori și psihologi școlari din Republica Moldova nu identifică corect comportamentele asociate bullyingului. Raportat la dimensiunea personalului din sistem, acest procent înseamnă că peste 5.000 de persoane-cheie din educație pot trece cu vederea sau interpreta eronat astfel de cazuri. În plus, există situații în care instituțiile evită să raporteze incidentele, din dorința de a nu afecta imaginea școlii. Însă, dincolo de fiecare caz trecut sub tăcere, se află un copil real, care riscă să rămână fără sprijinul de care are nevoie cel mai mult.