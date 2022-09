Doamna „călătoare”, Sabina Dulgheriu: „Sper că amintirile mele vor deveni planuri de vacanță pentru cei ce mă vor citi”

Timp de 12 ani, a vizitat 26 de țări, la fel are nenumărate experiențe de poveste pe frumoasele meleaguri din țara ei natală. Îi plac destinațiile mai puțin cunoscute, autentice, care se lasă greu descoperite dar care oferă povești ce rămân tatuate pe suflet. Se consideră o iubitoare de călătorii atipică. Sabina, a fost un copil extrem de curios și mereu în căutare de „acțiune”. De mică a îndrăgit cărțile de aventură.

„Am început să călătoresc imaginar în momentul în care i-am descoperit pe Jules Verne cu superbele sale romane și pe Constantin Chiriță și personajele sale din Cireșarii. Trăind intens aventurile din cărți, mi-am promis că atunci când voi fi mare, voi călători. Pentru mine vacanțele pe care le fac sunt adevărate lecții de viață și reprezintă experiențe unice de cunoaștere și autocunoaștere. Recunosc faptul că în acești ani am ajuns să mă cunosc mult mai bine pe mine însămi, am devenit mai puternică, mai asumată și am reușit să îmi depășesc foarte multe limite”, a adăugat Sabina.