Denis Vorona a luat premiul mare la festivalul de romanță românească “Anastasia Briciuc” / GALERIE FOTO

Pe meleagurile Cosăuților din raionul Soroca, la 13 noiembrie 2022, a fost desfășurată cea de-a VII ediție a festivalului de romanță românească “Anastasia Briciuc”. Evenimentul a fost dedicat regretatei, Anastasia Briciuc și anume fraza din romanța “Cântă-mi vioară”, a provocat Secția Cultură și Turism Soroca și Primăria Cosăuți, să dezvolte această manifestație pe acel teritoriu.

Începutul evenimentului a avut loc la mormântul interpretei, prin depunere de flori. Apoi a continuat la Casa de Cultură din Cosăuți, unde au concurat zece participanți din raionul Soroca și Florești.

„A fost o întâlnire de suflet, un festival în care versul și muzica s-au completat de minune și ne-a purtat în lumea plină de dor și dragoste, de iubire și de nostalgie a poveștilor frumoase, reflectate în cel mai original gen muzical – romanța”, ne-a vorbit Liubovi Focșa, organizatoarea evenimentului.

Printre jurați s-au enumerat: Larisa Arseni (interpretă de muzică populară și romanțe), Grigore Bucataru (șeful Secției Cultură și Turism Soroca), Tamara Coșciug (maestru în artă), Larisa Zeablițchi (director la Școala de Arte din Soroca), Anatol Rudei (specialist principal SCT Soroca).

Dintre cei zece participanți, nu a plecat nici unul acasă fără să primească remunerare sub formă de premiu bănesc. Au fost doi câștigători a câte 700 de lei, trei – a câte 800 de lei, doi – a câte 1000 de lei, doi – a câte 1500 de lei și premiul mare, în sumă de 2000 de lei l-a primit Denis Voronă din municipiul Soroca.

„În concurs am cântat piesele „A mai trecut un an muzică” Emil Gavriș versuri Traian Vizitiu și „De când surâsul nu-ți mai știu” muzică Constantin Rusnac Versuri Ion Podoleanu. Am primit premiul mare fapt căruia îl datorez profesorului meu Valentin Coșciug. Am participat la ediția trecută în care am luat locul doi și desigur că aș vrea să mai particip și la celelalte ediții. Interpretând aceste piese gândul îmi stătea la bunicul meu decedat, cred că el m-a ajutat în acest concurs și vreau ca această victorie să-i fie dedicată lui, cred că acolo din ceruri el se bucură pentru mine”, s-a împărtășit cu emoții pozitive câștigătorul concursului Denis.

Cu premii bănești din partea Primăriei Cosăuți au mai fost menționați atât unii concurenți, cât și organizatorii festivalului.

