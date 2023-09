Cum eviți reducerile false din magazinele online. ”Au apărut ca ciupercile după ploaie”

Toamna începe cu reduceri substanțiale la colecțiile de vară în majoritatea magazinelor online sau din mall-uri. Din păcate, nu de puține ori, respectivele oferte sunt, mai degrabă, surse de stres sau nervi, ascunzând multe capcane și păcăleli.

Cum te protejezi de păcălelile online

,,Întâi de toate trebuie să verificăm dacă aceste produse nu sunt într-o alertă a Uniunii Europene pentru produse neconforme. Doar în ultimele zile au fost zeci de produse de îmbrăcăminte neconforme care au putut fi găsite la astfel de reduceri. InfoCons a lansat aplicația gratuită unde avem secțiunea de alerte, inclusiv fotografiile produselor care sunt în sistemele de alertă ca și neconforme. Este vorba despe hanorace, bijuterii, produse electronice, produse electrocasnice, haine de copii, jucării, piese auto de mașini, (…). Produsele neconforme ne afectează direct sănătatea, integritatea corporală sau poate crea anumite probleme majore asupra vieții, incendii etc.”, a explicat Sorin Mierlea, președintele InfoCons, într-o intervenție la Prima News.

Oficialul a ținut să menționeze și că ”atunci când discutăm despre reduceri este important să știm că, dacă vom cumpăra online, putem să returnăm produsul în 14 zile, indiferent de motiv. Iar dacă am cumpărat direct din magazin, nu avem acest drept decât dacă produsul are un defect de fabricație care nu poate fi reparat în 14 zille. Când discutăm despre reduceri, să fim atenți la faptul că reducerea unui produs nu înseamnă că are reducere și la termenul de garanție, nici la drepturile pe care le avem. În momentul în care un produs este pus la reducere, nu poate fi la reducere decât dacă este pe stoc. Asta înseamnă că, dacă vom cumpăra online produse care sunt la reducere și o să ni se spună că nu mai sunt pe stoc, de îndată facem o sesizare, o reclamație fiind că este un lucru ilegal.”

Marea problemă în 2023 este că există incredibil de multe magazine online. Este adevărat că nu e constructiv să cumpărăm toți dintr-un singur loc și sunt magazine mici sau mai noi care fac o treabă grozavă, mai ales pe anumite nișe, dar acestea din urmă necesită însă o atenție suplimentară.

,,Să fim atenți la aceste site-uri care au apărut ca ciupercile după ploaie și la care trimitem banii și nu mai primim produsul sau ne trezim cu produse contrafăcute sau alte tipuri de produse. Înainte de a intra pe un astfel de site, trebuie să intrăm la secțiunea de contact a site-ului, vedem unde este localizat și dacă este în afara Uniunii Europene, trebuie să ne punem un mare semn de întrebare.”, a concluzionat șeful InfoCons.

sursa: playtech.ro