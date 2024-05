Cristina Groza din Florești – transformă lutul polimeric în bijuterii / GALERIE FOTO

Tânăra mămică Cristina Groza din Florești a descoperit dragostea pentru hand-made încă de pe băncile școlii. În 2018, pentru prima dată, a cunoscut lumea lutului polimeric. Fiind inspirată de natura înconjurătoare și dornică de a crea bijuterii și decoruri unice, Cristina a început o călătorie creativă care i-a transformat viața în ceva deosebit.

Primii pași în lumea lutului polimeric i-a făcut după ce a văzut o meșteră din Rusia modelând o pereche de cercei. Fascinată de posibilitățile nelimitate ale acestui material, Cristina a început să caute informații pe internet. A procurat tot ce era necesar și a dat frâu liber fanteziei. Prima ei lucrare, o pereche de cercei, a fost atât de drăguță, încât a decis să urmeze cursuri pentru a învăța mai multe tehnici.

„Am ales lutul polimeric din simplul fapt că din el poți modela practic orice, de la o gamă mare de flori până la portrete. Unul din avantajele lutului polimeric este că, chiar dacă greșesc, mereu pot lua de la început, fără să pierd din materia primă. Originalitatea este cuvântul perfect pentru a descrie bijuteriile din lut polimeric. Orice pereche de cercei sau chiar același decor de pe cană este individual după preferințele oricărui client”.

Lutul polimeric, deși flexibil, necesită o temperatură exactă pentru a nu se fărâmița după coacere. Cristina a petrecut mult timp pentru a-și dezvolta propria tehnică, întâmpinând dificultăți care au făcut-o să se gândească la renunțare. Totuși, susținerea celor din jur a motivat-o să continue și să-și îmbunătățească abilitățile.

„În 2023 am fost invitată la primul festival popular. Acolo am cunoscut multă lume talentată. Am văzut ce fac alți meșteri populari și, văzând porturile naționale moldovenești, am fost inspirată să creez bijuterii etno pentru portul moldovenesc. De atunci, aceste modele de bijuterii sunt preferatele mele. Satisfacția clientelor mele este o motivație bună de a continua să fac ceea ce fac cu și mai multă pasiune…”

Cristina reușește să aducă bucurie și frumusețe în viața celor care poartă bijuteriile și decorurile create de ea. Visează să-și deschidă propriul atelier, unde să poată împărtăși frumusețea artei modelatului cu lut polimeric cu alți pasionați.