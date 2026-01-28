Comisia Electorală Centrală a stabilit alocațiile lunare pentru partidele politice în 2026

Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit cuantumul alocațiilor lunare de la bugetul de stat pentru partidele politice în anul 2026, în baza rezultatelor obținute la ultimele scrutine. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de astăzi și include sume diferențiate pentru voturile valabil exprimate la alegerile parlamentare, locale și prezidențiale, precum și pentru femeile și tinerii aleși în funcții elective, transmite moldpres.mdcu referire la CEC.

Astfel, cuantumul lunar stabilit pentru fiecare vot valabil la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 este de 1,0703980 lei, la alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023 – 0,6041582 lei, iar la alegerile prezidențiale din 20 octombrie 2024 – 0,6091774 lei. Pentru fiecare femeie aleasă în parlament sau în consiliile locale și pentru fiecare tânăr ales, alocațiile sunt între 90,79 lei și 23.126,32 lei, în funcție de nivelul scrutinului.

CEC a dispus, totodată, suspendarea plății alocațiilor pentru anul 2026 către patru partide, printre care Partidul pentru Viitorul Moldovei și Partidul Politic „Democrația Acasă”, reținând sume totale de la câteva mii până la peste 1,6 milioane de lei, conform hotărârilor anterioare ale Comisiei. Alocațiile vor fi virate lunar în conturile bancare ale partidelor, ale căror detalii au fost comunicate CEC.