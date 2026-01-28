Horoscop 28 ianuarie. Astăzi apare ceva ce le strică socotelile vărsătorilor

Este o zi a veștilor bune, atât în sectorul profesional, cât și în viața personală. O zodie va avea parte de o întâlnire neașteptată, care se va lăsa cu mulți fluturi în stomac.

BERBEC

Azi, aveți dorința de a vă face remarcați și așteptați să fiți gratulați cu laude și complimente. Nu vă demoralizați dacă nu le veți primi. Viața celor din jur, ca și a voastră de altfel, se desfășoară pe modul repede-înainte și nimeni nu mai are timp să remarce ce se întâmplă în jurul lui sau să-și piardă timpul cu vorbe frumoase. Aveți încredere în voi că știți ce faceți, sunteți responsabili, dedicați și corecți, și nu mai alteptați nimic de la nimeni.

TAUR

Azi, jucați un rol cheie într-o situație dificilă. Sunteți obiectivi și reușiți să priviți lucrurile cu detașare, astfel că puteți întoarce problemele pe toate părțile, fără a vă lăsa influențați. Într-un final, veți ajunge la o soluție echilibrată, care îi va mulțumi pe toți.

GEMENI

Vă pierdeți în tot felul de detalii la serviciu și nu reușiți să fiți foarte eficienți. Luați o pauză mai lungă, respirați, relaxați-vă, apoi reorganizați-vă taskurile, eliminând detaliile care vă încetinesc mult ritmul de lucru.

RAC

Azi sosește acel moment de care v-ați tot temut în ultima vreme, crezând că nu sunteți pregătiți să-i faceți față. Ei, bine, astrele sunt de partea voastră, vă susțin și vă ajută să rezolvați lucrurile mai ușor decât v-ați fi imaginat. Pregătiți-vă să răsuflați ușurați și să vă bucurați de acea senzație.

LEU

Azi este un moment propice pentru manifestarea erotismului și a senzualității în cuplu. Astrele vă ajută să vă recâștigați încrederea în propria persoană, în calitățile voastre de cuceritor. Mare atenție dacă sunteți într-o relație! Puteți fi atrași de noi parteneri sexuali și nu ar fi chiar recomandat să faceți acest pas.

FECIOARĂ

Azi, ar fi bine să evitați să faceți investiții riscante și să vă ascultați intuiția în tot ce este legat de partea financiară. Sunt posibile discuții despre bugetul familiei cu partenerul de viață. Încercați să ascultați și punctul lui de vedere, nu faceți doar după voința voastră. S-ar putea ca, de data asta, el să aibă mai multă dreptate.

BALANȚĂ

Azi, nu aveți parte de o zi chiar ușoară la serviciu. Trebuie să supliniți colegi care lipsesc. Aveți multe sarcini de bifat, toți vor ceva de la voi și toate-s foarte urgente. Nu vă panicați. Explicați că nu le puteți face pe toate de unul singur, apoi prioritizați-vă sarcinile. Vestea bună este că supriorii vor aprecia răbdarea și profesionalismul vostru.

SCORPION

Ați luat o decizie zilele trecute fără să vă consultați cu partenerul de cuplu, iar acum aveți mustrări de conștiință. Nu continuați să-i ascundeți acest lucru. Spuneți-i chiar astăzi despre ce este vorba și explicați-i cât mai clar de ce ați crezut că este mai bine să nu-l consultați.

SĂGETĂTOR

Deși, pentru voi, ziua nu începe tocmai bine pentru că aveți parte de câteva discuții nu tocmai plăcute la locul de muncă, se va încheia într-un mod neașteptat. Veți avea parte de o întâlnire emoționantă cu o persoană de sex opus, întâlnire care se va solda cu mulți fluturi în stomac. Dacă pentru unii dintre voi va fi vorba de o persoană cunoscută de curând, pentru alâii va fi vorba despre cineva care a făcut parte din trecut și care acum se reîntoarce în viața lor.

CAPRICORN

Azi ați putea descoperi niște secrete ale persoanei iubite. Există posibilitatea unei relații secrete între acesta și o persoană din anturajul vostru, pe care credeați că o cunoașteți foarte bine. Totuși, abordați această problemă cu prudență și răbdare ca să fiți sută la sută siguri că nu este vorba despre o simplă prietenie.

VĂRSĂTOR

Ceea ce aveați în plan pentru azi nu va ieși conform așteptărilor. Apare ceva și vă strică socotelile. Nu e cazul să le purtați pică celor care intervin cu cereri, rugăminți, discuții. Totuși, ține de voi să spuneți NU dacă simțiți nevoia să refuzați. Lăsați jena deoparte și vedeți-vă interesul. Poate că a sosit timpul să învățați cum să spuneți nu.

PEȘTI

Astăzi simțiți pe pielea voastră cum sunt oamenii care nu au cele mai bune intenții și cât de mult rău pot face în jurul lor. Nu aveți altceva de făcut decât să-i tratați cu indiferență și să nu vă arătați afectați de comportamentul lor.

