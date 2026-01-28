Migrație ilegală, „regizată” de artiști din Comrat

Trei persoane din Comrat, inclusiv un pretins coreograf și un conducător artistic, sunt cercetate penal pentru că ar fi convins mai mulți șoferi să transporte ilegal în Uniunea Europeană migranți din Asia și Africa. Investigația este condusă de Poliția de Frontieră (PF) și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Potrivit PF, șoferii racolați, însoțiți de cei trei bănuiți, cu vârste de 30, 35 și 33 ani, erau așteptați de migranți la hotarul Sud-Estic al Uniunii Europene. Migranții erau preluați și transportați în Ungaria, Croația, Polonia, Lituania și Austria. „În acest scop, cei trei publicau pe TikTok, Facebook și pe Telegram oferte fictive de angajare în calitate de „șoferi în Uniunea Europeană,” cu 1000 euro per migrant transportat”, scrie instituția.

Pentru acumularea probelor privind schema ilegală, oamenii legii au desfășurat o serie de percheziții, scrie anticoruptie.md. În perchezițiilor la domiciliile bănuiților, au fost ridicate tehnică de calcul, mijloace de comunicare electronică, sume de bani, acte de identitate și contracte fictive utilizate pentru a camufla proveniența veniturilor ilegale ale membrilor grupului infracțional.

În urma acțiunilor întreprinse, pretinsul coreograf a fost arestat pentru 30 de zile, iar conducătorul artistic este cercetat în libertate. Cel de-al treilea bănuit se ascunde de oamenii legii din Moldova și cei din statele Uniunii Europene.

PF anunță că schema infracțională este investigată în continuare, în cooperare cu agenția europeană Europol și autoritățile competente din statele Uniunii Europene, pentru identificarea altor persoane implicate în schema infracțională.