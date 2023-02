Cel mai puternic somnifer natural cu efect imediat: Adormi buștean în cateva minute! Ingrediente necesare

Cojile de banane contin o combinatie uimitoare de substante care declansează o relaxare totala a organismului si apoi un somn profund si linistit: serotonina (numita si hormonul fericirii) care relaxează organismul si alungă stresul, triptofanul un aminoacid esential natural utilizat si în industria farmaceutica pentru tratamentul tulburarilor de somn si cantitati importante de magneziu, mineral renumit că previne întreruperea bruscă a somnului si trezirile din timpul noptii si potasiu element ce ajută muschii si vasele de sânge să se relaxeze si dezactivează adrenalina.

Magneziul este adesea recomandat si de medici persoanelor care au probleme cu somnul. Acest ceai este foarte cunoscut si apreciat de cei care au probleme cu somnul din tarile din America de Sud unde bananele se gasesc din abundenta dar in Europa acest remediu este mai putin cunoscut.

Ingrediente necesare

– cateva coji de banane organice. Daca aveti banane obisnuite trebuie sa le spalati bine cu bicarbonat sau cu otet.

– 1 lingura de scortisoara pudra

– o lingurita de lavanda(sau un pliculet de ceai)

– 1 litru de apa

Modul de preparare

Cojile de banane proaspete se spala bine , li se taie capetele si se pun intr-o tigaie unde se lasa 1-2 ore pana se inegresc. Apoi tigaia se introduce in cuptorul incalzit la 65 grade Celsius, adica temperatura ideala de pasteriorizare si se lasa pana se usuca complet.

Dupa ce sunt uscate se farmiteaza si se pun la fiert intr-un vas cu apa timp de 12-15 min. Dupa ce luati ceaiul de pe foc adaugati scortisoara apoi mai puteti pune la infuzat timp de cateva minute si un varf de lingurita de flori de lavanda sau un pliculet de ceai de lavanda. Apoi se strecoara si se consuma caldut inainte de culcare. In maxim 10-15 minute veti dormi bustean. Daca va raman coji de banane uscate le puteti pastra in saculeti de panza intr-un loc intunecat si racoros.

Acest ceai are si efecte excelente de calmare in situatii de stres dar trebuie sa aveti grija, daca il beti in timpul serviciului veti fi cuprinsa de o stare de somnolenta puternica si va fi greu sa va mentineti treaza. Efectul antistress se datoreaza serotoninei. Studiile au aratat ca in cojile de banana exista cantitati mari de serotonina, substanta folosita de medici in tratarea depresiei. Cojile de banane contin si o cantitate importanta de luteina, substanta care ajuta la protejarea ochilor de cataracta, arata doctorulzilei. (SURSA: stiai.net)