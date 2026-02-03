ANSA: Stop confuziei la raft! Untul, magarina și spread-urile sunt produse separate cu conțuinut diferit

În contextul vehiculării unor informații contradictorii în spațiul public, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vine cu precizări privind etichetarea și prezentarea produselor alimentare cu adaos de grăsimi vegetale. ANSA reiterează! Dreptul de a alege un produs alimentar, în cunoștință de cauză, nu poate fi îngrădit de etichete ilizibile sau de plasarea incorectă a alimentelor la raft, informează ansa.gov.md

Asemănările vizuale dintre ambalajele de unt, margarină sau spread-uri pot crea confuzie, în rândul consumatorilor, în special în contextul în care informațiile esențiale de pe etichetă sunt tipărite cu caractere minuscule, ceea ce îngreunează consultarea și înțelegerea corectă a compoziției produsului.

ANSA atenționează! Untul, margarina și spread-urile nu pot fi puse „în aceeași oală”! Deși produsele compuse cu adaosuri de grăsimi vegetale nu sunt interzise și sunt sigure pentru consum (atât timp cât respectă normele legale), ele sunt categorii distincte. Untul este un aliment de origine animală, produs din smântână sau lapte, în timp ce spread-urile și margarinele au compoziții diferite, pe bază de grasimi vegetale, iar consumatorul are dreptul să știe exact ce cumpără!

Potrivit Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului, informațiile trebuie să fie precise, clare și ușor de înțeles. Este strict interzisă:

– Atribuirea de efecte sau proprietăți pe care produsul nu le are;

– Sugerarea că produsul are caracteristici speciale, când de fapt sunt comune tuturor produselor similare;

– Inducerea ideii prezenței unui ingredient (ex: lapte/smântână), când acesta a fost înlocuit cu un altul (ex: grăsimi vegetale);

– Separarea la raft – obligație, nu recomandare. Pentru a preveni orice eroare de achiziție, Hotărârea Guvernului nr. 206/2023 stipulează clar: produsele de origine animală, care conțin substituenți vegetali, trebuie plasate pe rafturi, în zone separate și distincte față de produsele 100% naturale.

IMPORTANT ! Alegerea produselor alimentare rămâne la latitudinea consumatorului. În acest proces de selecție, ANSA încurajează cetățenii să se orienteze spre produsele autohtone. Alegând produse fabricate în Republica Moldova, nu doar că beneficiați de alimente proaspete, supuse unor controale riguroase de siguranță, dar susțineți și economia națională. Producătorii locali depun eforturi constante pentru a menține standarde înalte de calitate, oferind alternative sănătoase și de încredere pentru masa fiecărui cetățean.

ANSA își reafirmă angajamentul de a monitoriza riguros piața și de a verifica respectarea legislației de către operatori, continuând să acționeze pentru promovarea pe piață a alimentelor sigure și inofensive.

În cazul depistării unor neconformități, consumatorii sunt îndemnați să depună o petiție la ANSA sau să apeleze Call Center-ul Agenției 022-511-511.