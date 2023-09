A lăsat soțul cu nouă copii și a plecat: Povestea unui tată din Florești / VIDEO

Alexandru Pușcaș din raionul Florești are 33 de ani. Deja de trei ani, acesta îi crește de unul singur pe cei nouă copii ai săi, după ce soția l-a părăsit și a plecat la un alt bărbat. Cel mai mic copil are trei ani, iar cel mai mare – 12 ani. Cinci dintre ei deja merg la școală.

Alexandru muncea la Chișinău când, într-o zi, vecinii l-au sunat și i-au spus că deja de trei zile copiii săi sunt singuri acasă. „Lucram două luni acolo, veneam acasă și iar plecam. În acest timp, ea și-a adus un alt bărbat acasă. Au stat aici două-trei săptămâni, după cum spuneau vecinii. Într-o zi, vecinii m-au sunat și mi-au zis că copiii au rămas singuri acasă. Ea le-a spus vecinilor că acesta este un unchi de-al ei, că sunt rude”, mărturisește bărbatul.

Potrivit lui Alexandru, când venea acasă, totul părea să fie bine. Cu toate acestea, spune el, femeia nu o singură dată i-a agresat pe copii. „Ea consuma alcool și îi bătea. Am fost nevoit să iau cu mine la Chișinău copiii”, a recunoscut Alexandru.

De la început, când s-au cunoscut, totul era bine. După o lună, aceștia s-au căsătorit. Iar după ce a apărut primul lor copil, au început și problemele.

„Ea a început să fure de pe la vecini. A furat de la o bătrână pensia acesteia. A fost judecată de mai multe ori. Dar eu de multe ori achitam pentru ca să nu o închidă, pentru ca copiii să nu rămână fără mamă. Doar din acest motiv o scoteam mereu de peste tot. Copiii îmi spuneau că ea îi lovea în cap cu cratițele și le spunea că, dacă o să-mi spună mie, ea o să-i bată și mai mult”, a dezvăluit Alexandru.

După ce a plecat, bărbatul mult timp nu a putut să dea de soția lui. Totuși, într-o zi, el a văzut în mediul online o fotografie publicată de ea, alături de noul său bărbat.

„Am mers cu poza la Primărie și am zis că eu nu-i dau ei copiii, am să-i cresc singur. Mă tem că o să mi-i ia. Ea mi-a spus că demult plănuia să facă asta, să fugă, dar nu mi-a zis motivul”, spune tatăl copiiilor.

În toți acești trei ani, femeia a venit o singură dată să-și vadă copiii. Aceasta nu i-a ajutat cu niciun leu și nici măcar nu-i suna. „Ea nu e mamă, nu are inimă”, a spus Alexandru.

De la început, bărbatul spune că i-a fost foarte greu, întrucât femeia i-a luat toți banii și l-a lăsat cu multe datorii. „M-a ajutat asistența socială, lumea de prin sat, eu lucram și lucrez și acum”, spune Alexandru.

Acesta a recunoscut că în prezent are o prietenă. „E foarte bună, nu strigă la copii. Eu i-am spus de la început că copiii au trecut prin violență și i-am spus că, dacă vrea să trăim împreună, să nu fie așa ceva. Ea a fost de acord”, spune el.

„Chiar dacă ea îmi spune că nu toți copiii sunt ai mei, eu mă străduiesc să nu cred în asta. Pentru mine nu contează acest lucru. Eu nu am să-i despart. Am patru fete și cinci băieți. Cinci dintre ei învață la școală. Am mers în judecată pentru a o dezice de dreptul părintesc. Ea a spus că nu-i pasă de copii, ea se teme doar să nu i-l ia pe băiatul născut de la bărbatul său nou. Pentru mine copiii înseamnă fericire. Eu am crescut singur, fără părinți, și din acest motiv am vrut să am mulți copii și toți să fie împreună. Când copiii vor crește mai mari, aș vrea să plec peste hotare ca să lucrez, să fac bani și să le trimit lor acasă, să aibă tot ce nu am avut eu”, a mai spus Alexandru.

Cei care doresc să-l ajute pe Alexandru Pușcaș pot suna la numărul de telefon: 069847444.

sursa: știri.md