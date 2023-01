21 de tineri norocoși din raionul Soroca au învățat cum să creeze materiale media

Recent, un grup de tineri din raionul Soroca au fost norocoșii care au avut parte de instruiri, datorită cărora au învățat cum să creeze materiale media. Aceștia, au devenit regizori sociali care au fost ghidați de jurnalistul Vadim Șterbate și au realizat împreună fotografii și video-uri de calitate pentru a transmite mesaje cu impact în mediul online.

„Tinerii, au fost ghidați de un expert pe parcursul a cinci zile. Au elaborat mai multe postere și clipuri cu mesaje sociale, au utilizat metode interactive pentru a sensibiliza opinia publică față de problemele prioritare din municipiul Soroca”, Lusina Șectacov, asistenta de proiect.

Tinerii au fost provocați să identifice care sunt principalele probleme din comunitate. După, dintr-un șir din temele depistate, au ales tema care le este mai aproape sufletului și s-au împărțit în grupuri. În echipe a câte patru, au colaborat activ pentru crearea unui material video.

„Proiectul la care am participat, m-a ajutat și mai mult să mă descopăr. Regizarea pentru mine este un lucru care mă fascinează și îmi place foarte mult. Când am fost împărțiți în grupe, aveam deja idei pentru regizarea videoclipului la tema la care echipa noastră trebuia să realizeze un material video social. Să fiu sinceră, nu am întâlnit greutăți, eram informată din timp cu modul prin care pot să editez un videoclip. De fiecare dată când plec într-o călătorie și am ocazia să filmez, creez pentru mine mici filmulețe ca să le am pentru amintire. Când eram prin clasa a 9-10, eram foarte pasionată de domeniul regie, simțeam că este ceva foarte drag mie, dar pe parcurs lucrurile s-au schimbat. Eu am crescut și am înțeles că poate fi mai mult ca un hobby, cu siguranță lucrurile se mai pot schimba. Părinții mei știau că am talent în domeniul dat, ei mi-au spus că de mică eram cu telefonul în mână și filmam diferite chestii. Ei sunt foarte fericiți că pot face ceva frumos. Mulțumesc Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA, pentru oportunitatea de a fi între cei 21 tineri care au făcut parte din acest proiect frumos”, ne-a vorbit Renata Costin, participanta proiectului.

Tinerii, au elaborat patru spoturi. Produsele sunt create cu scopul de a sensibiliza întreaga comunitate asupra problemelor identificate de tineri anterior: poluarea mediului, bullying-ul, discriminarea, câinii maidanezi.

Bullying-ul poate reveni ca un Bumerang și iubesc în tine… Ajută câinii să aibă casă

Soarta nu poate fi limitată de gen

Nu schimba culorile naturii! Tu ești ajutorul!

„De la început am exersat cu o mică repetiție, după care am avut ocazia să mă simt ca în pielea unei actrițe. Am avut o experiență deosebită în cadrul acestui proiect, și dacă e să aleg între regie și actorie, păi aleg rolul de actor, căci emoțiile nu se compară. Eram pregătită de la început pentru produsul final, știam pas cu pas ce va urma, cum va fi, și chiar așteptările mele s-au confirmat. Părinții au crezut în mine și atunci când au privit acest spot social, au rămas foarte entuziasmați. A fost una dintre primele mele implicări în care am avut rol de actriță, dar și am avut o parte unde trebuia să filmez și eu, și aș dori mult ca pe viitor să mai particip la așa proiecte”, ne-a mai spus Ionela Olari participanta proiectului.

Proiectul „Studioul media pentru relații interculturale a tinerilor” este implementat de AO Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA. La moment proiectul s-a finisat, iar tinerii așteaptă cu nerăbdare să mai aibă așa gen de experiență